Una columna de 'The New York Times', vendida por 475.000 euros

Kevin Roose, un periodista de The New York Times, ha vendido mediante subasta una columna suya en el diario por 560.000 dólares (unos 475.000 euros) después de convertirla en un NFT (siglas en inglés de token no fungible), un sistema de certificación de autenticidad digital basado en la tecnología blockchain que ha protagonizado en las últimas semanas algunas espectaculares subastas, como la venta del primer tuit por casi 2,5 millones de euros o una composición artística digital por unos 58 millones de euros. Según publica La Vanguardia, la venta de la columna de Roose no tiene ningún interés lucrativo. En la misma columna que se ha subastado, que consiste en describir el propio proyecto de la subasta online de la columna, se especifica que el resultado de la venta se donará a Neediest Cases Fund, una fundación benéfica del propio The New York Times. Después de observar el fenómeno de los NFT llevado al arte o a la venta de jugadas de la NBA en vídeo, Roose se preguntaba si podría aplicarse al periodismo, así que para llevar a cabo el experimento, consultó al diario y lo puso en marcha. El autor relata que decidió hacer la prueba después de ver cómo esos certificados digitales se extendían en diversos ámbitos, en especial en el mundo del arte. El comprador de esa primera columna no dispondrá de los derechos de autor del artículo ni ningún derecho de reproducción o redifusión. Simplemente tendrá el título de propiedad de la columna en formato de imagen PNG. Como beneficio adicional, Roose se comprometió a que se publique el nombre del comprador y a que Michael Barbaro, anfitrión de The Daily, le envíe un memorando de voz en el que le felicite por su compra.