Un jubilado que triunfa en redes con fotos de sus verduras se convierte en estrella de Gucci

Gerald Stratford, un jubilado británico de 72 años que ha ganado popularidad en las redes por publicar en su cuenta de Twitter fotos de patatas, calabazas y zanahorias gigantes que cultiva en su huerto, se ha convertido ahora en estrella de una campaña de ropa ecológica de Gucci, informa Highsnobiety. La nueva colección Gucci Off The Grid presenta ropa confeccionada con materiales reciclados, orgánicos, de base biológica y de origen sostenible. El elemento principal de las prendas es el econyl, un tipo de nailon regenerado a partir de redes de pesca abandonadas y de alfombras viejas. Las imágenes de la campaña y el vídeo muestran a Gerald guiando a través de su famoso huerto a un grupo de jóvenes de la ciudad, a los que enseña a cultivar sus propias verduras. El hombre, conocido como The Veg Kind (el rey de las verduras), creó una cuenta de Twitter en febrero de 2019 con el objetivo de discutir de jardinería con un pequeño grupo de amigos. Sin embargo, su popularidad acabó creciendo casi tanto como sus hortalizas y su cuenta acumula ya más de 282.000 suscriptores. El jardinero participó esta primavera en el rodaje del clip de la famosa marca de productos de lujo, donde, junto con sus verduras, se convirtió en la estrella principal de las fotos. En el vídeo de Gucci, el jubilado también comparte sus secretos en el arte de la horticultura y da consejos sobre cómo usar cartones de leche viejos para cultivar lechuga o sobre estimular el crecimiento de las verduras con música.