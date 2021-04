Un hombre encuentra una nota de 'spam' en una botella en la playa

Mike Light, un vecino de la ciudad de Searsport, en Maine, Estados Unidos, encontró un mensaje dentro de una botella a pie de playa. Lejos de ser una carta de amor o la nota de auxilio de un náufrago, lo que contenía dejó a Mike sin palabras. Como todos hoy en día, Light recibe varios mensajes de spam, publicidad, compras o newsletter al día. Se han integrado dentro de la rutina y ya todo el mundo está acostumbrado a ellos. Lo que no es tan común es encontrar uno de estos mensajes escrito a mano sobre papel y dentro de una botella. Mike paseaba por la playa recogiendo piedras, para un proyecto que está haciendo con sus nietos, cuando se encontró con esto. "Estaba caminando por la playa, y me di cuenta de que había una botella flotando en el agua", contaba Light al medio Wabi 5. Al abrirla no dio crédito a lo que decía la nota. En ella se podía leer: "Hemos intentado contactar con usted sobre la garantía ampliada de su coche". Incluso en un espacio abierto, lejos de aparatos electrónicos, este hombre no ha podido huir de este tipo de mensajes que mucha gente desearía no recibir nunca más. Sobre el autor del mensaje, Mike dijo: "Parece de un niño pequeño, estoy pensando que fue probablemente un niño que quería probar a ponerlo a flote y fue como un proyecto".