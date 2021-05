Un senador republicano asiste una videollamada mientras conduce

A Andrew Brenner, senador de Ohio (Estados Unidos), quien parece que tenía que coger el coche a algún lugar cuando se conectó a la llamada de Zoom, le vino mal el horario de su reunión telemática. El político republicano entró a la reunión desde su coche, y se pudo ver al comienzo de la misma. Pero, tras tocar algunas funciones para cambiar el fondo, colocó detrás de él una imagen del salón de una casa. Pensó que no se notaba nada. Sin embargo, dejando a un lado que se percibía que estaba pegado encima de una foto, no se dio cuenta de que se le veía claramente el cinturón. Además, en un momento dado, comenzó a girar la cabeza a los lados para mirar los retrovisores de su salón y poder cambiar de carril de forma segura dentro de su casa. Durante la reunión el senador atendió y contestó las preguntas de los miembros de la Junta de Control del Estado intentando que no se notara que conducía. Pero su trampa visual era tan evidente que recibió numerosas críticas.