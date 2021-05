Un hombre desbloquea su 'smartphone' con su dedo índice amputado

Un hombre consiguió desbloquear su smartphone con su dedo amputado, informó la web de noticias británica TheRegister. Kieran Higgins, de 56 años, perdió el extremo de su dedo durante un accidente de grúa y lo guardó en un frasco con una solución de alcohol para demostrar la lesión a la compañía de seguros. Dos semanas después del accidente, sacó el fragmento de dedo e intentó desbloquear su teléfono Samsung Galaxy A20. "Ideé un astuto plan para registrar la huella dactilar en mi flamante y brillante teléfono", dijo Higgins. El hombre cuenta que extrajo la yema de su dedo de su "tumba de alcohol medicinal" la secó y logró su cometido, "conseguí registrar mi dedo muerto en mi teléfono". El periodista que entrevisto a Higgins por una videollamada en Skype, señaló que hasta el final no podía creer lo que había sucedido: "No le creímos. Así que lo hizo de nuevo y desbloqueó el teléfono otra vez. Y otra vez. Entonces nos mostró un primer plano del dígito". Higgins explicó que tuvo que conservar el dedo ya que el accidente ocurrió en un área rural de España, donde reside. "El centro médico más cercano era una farmacia", agregó. El Samsung Galaxy A20 utiliza un sensor que detecta una débil señal eléctrica que emana del dedo. Por esta razón, se pensó que era imposible quitar la cerradura con una réplica de goma o de gelatina, sin embargo, aún no hay ninguna tecnología desplegada en estos dispositivos que pueda detectar si los dedos están vivos o no, señala el artículo.