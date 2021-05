Una tuitera encuentra un gusano fosilizado en su paleta de maquillaje

Que se te rompa algo de valor por un descuido siempre da rabia, pero si recoger los pedazos ves que uno de los trozos es algo que no te esperabas, te puedes llevar una sorpresa muy desagradable. Es lo que le ha sucedido a la tuitera Rut Garrido, quien ha encontrado un insecto dentro de su paleta de maquillaje después de que esta se le cayera al suelo. "Se me acaba de caer al suelo la paleta Sweet Peach de Too Faced y, al romperse una sombra, ha salido un gusano enorme fosilizado de dentro de ella", explicó en Twitter y mostró una imagen de la sombra de ojos que se le había roto junto al mencionado insecto muerto. "Solo con pensar que me lo he puesto en los ojos, me están entrando arcadas", confiesa horrorizada la tuitera. "Recordemos que es una paleta que cuesta casi 50 euros". "Tengo también un gloss de Too Faced y me están dando ganas de tirarlo por la gran falta de higiene", aseguró. "Buen control de calidad de una marca de alta gama, sí señor". Después de usarla un tiempo, este lunes se le cayó al suelo y, cuando recogió los trozos, se encontró con este desagradable hallazgo: "Cuando lo he movido, he visto que lo que creía que era un cachito más tenía dos antenas y un montón de patitas". "Ese bicho estaba fosilizado y dentro de la sombra que he estado poniéndome en los párpados. Como para haber podido pillar una infección", se queja Rut Garrido. "Al ser un producto tan caro me esperaba al menos un control de calidad y unas medidas de higiene decentes". La usuaria ha intentado ponerse en contacto con la marca tanto por Twitter como por Instagram, pero de momento no ha recibido respuesta y, tras este suceso, se siente reacia a utilizar otros productos que tiene de la misma marca.