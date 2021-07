Una pareja vive en el balcón porque cree que hay fantasmas en su casa

Una pareja en Francia vive en una tienda de campaña en el balcón de su apartamento. Estos aseguraron que era por una razón de peso.



Un médium les confirmó que dentro de su vivienda habita el espíritu de una mujer. Esta mujer desea que se marchen pero al no lograrlo, permaneció dentro del hogar durante un mes.



Los afectados explican que "comenzó con sombras negras". Añaden que "fue a más: la luz se apagaba aleatoriamente, la televisión se encendía sola, el teléfono se congelaba sin motivo, la vajilla hacía ruidos extraños".



La pareja se habría mudado a la vivienda hace relativamente poco. La mujer junto a su hija fue quien empezó a experimentar estos extraños fenómenos. Pero al poco tiempo, fue la familia al completo quien comenzó a ver las cosas raras que sucedían casi a diario.





Entonces, ladecidió buscar la ayuda de una persona que mediantepuede detectar espíritus.El experto les comentó que su hogar estaba poseído por una señora que había fallecido en ely que se había quedadoen aquel lugar. Luego, les aconsejo que abandonaran la casa.Según informes de la, ese complejo de apartamentos fue construido en, y antes albergó un antiguo hangar.Esta familia prefirió mudarse al balcón después de que los constantesse hicieron insoportables. Aseguran que se han visto obligados a vivir comoya que no tienen el dinero suficiente como paraa otra casa.Por su parte, laque les gestionó la adquisición del, afirma que no hay nada malo ocurriendo en ese lugar. Sostiene que anteriormente esa casa fue habitada por otras personas y no huboMientras esperan que puedan realizar una, siguen durmiendo en el balcón. La seguridad ante todo.