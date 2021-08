La historia de jóvenes alcanzados por descargas eléctricas: los rayos

Podríamos encontrar un trébol de cuatro hojas, acertar un número PIN o ganar la lotería.

Sin embargo, esta historia puede que sea una de las cosas menos probables, pero ha ocurrido.

Ha tenido lugar en el condado de Robertson, Tenesse, EE.UU. Un joven estaba disfrutando cómodamente de su partida de videojuegos, cuando una descarga eléctrica impactó contra su hogar.

Acto seguido, el 'gamer' llamó a los servicios de urgencia, fue entonces cuando los sanitarios se desplazaron rápidamente a su casa.

Los médicos trataron de explicar al joven, que, debía abstenerse de usar o tocar aparatos electrónicos, durante el periodo de tormentas y más si son de carácter eléctricas.



Más tensión

La noticia no ha aterrizado sola. Apenas unos días antes, tres hermanos, paseaban por las calles de Londres, durante una tormenta torrencial.

Cuando los jóvenes estaban sacándose un selfie, no imaginaban lo que podía llegar a suceder.

La fotografía se disparó justo en el momento del rayo, tan preciso fue el momento, que, el fenómeno meteorológico aparece en la imagen.

"De repente, me encontré tirada en el suelo. Estábamos tomando la foto con nuestro teléfono y luego estaba en el suelo. Me sentí inconexa. No podía sentir mi brazo y estábamos gritando y quemadas".

Sostenía Reachel a los medios locales. Los hermanos fueron trasladados al hospital St George de urgencia, aunque afortunadamente, actualmente se encuentran estables y sin peligro alguno.

A raíz de lo sucedido, Real Sociedad para la Prevención de Accidentes ha presentado los datos referentes a este tipo de contratiempos.

Entre 30 y 60 personas en Reino Unido son alcanzadas por una descarga cada año, con un promedio de tres muertes.