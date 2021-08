Una pareja de novios manda facturas de 200 euros a los invitados que no acudieron a la boda

Para muchas personas, el día de su boda es el más especial de su vida, si el matrimonio no acaba en divorcio, claro. El caso es que los novios invierten mucho tiempo en la preparación de la ceremonia, el banquete y los invitados, entre otras cosas.



Son precisamente los invitados los que más quebraderos de cabeza dan a los novios. Tanto es así que una pareja de Chicago ha decidido enviar facturas de 120 dólares (100 euros) por comensal a los invitados que, pese a confirmar su asistencia, no fueron a la boda.





I don't think I've ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021

'Plantón' a los novios en Jamaica

Una foto de esas facturas se hizo viral eny ha hecho que se desate un debate sobre si la acción estaba justificada o si por el contrario se trataba de un acto de mal gusto.La pareja de la historia está compuesta por Doug Simmons, de 44 años, y Dedra McGee, de 43. Decidieron celebrar su enlace en un, pero la tercera parte de los invitados que habían confirmado su presencia no se presentaron al enlace nupcial.Así pues, en la factura que enviaron a cada uno de los que no finalmente no asistieron se decía esto: "Se le está enviando esta factura porque confirmó la asistencia a la boda durante el recuento final.Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!".Tal y como ha explicado Doug a The New York Post, no se trata de un problema de dinero, sino que se lo tomaron como algo personal. "Cuatro veces preguntamos si estaban disponibles para venir y si podían asistir.Nadie dijo nada ni envió un mensaje para comunicarnos que no podían", afirma el novio.Él mismo explicó que entendía que hubiese invitados que no pudiesen desplazarse hasta Jamaica pero lamenta que por elloAhora no saben que harán si los morosos no pagan, tienen un mes desde el 18 de agosto para abonar el dinero. Lo que sí esperan es verlos a todos en la próxima celebración, la, donde se anunciará el sexo del futuro bebé de los recién casados.