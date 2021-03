'La Resistencia': Jorge Ponce ironiza sobre Navarra, "la Euskadi del Opus"

El humorista Jorge Ponce lleva varias semanas metiéndose con las provincias en el programa La Resistencia de Movistar +, y la noche de este miércoles le tocaba el turno a Navarra. "Uf, el Reino", ponía en situación David Broncano, conductor del show. "Sí, el Reino, la Euskadi del Opus Dei", replicaba Ponce. "En Navarra no son muy del Opus, pero les gusta mucho la gente. Les encanta hacer sus cuadrillas cuando son jóvenes, luego se casan, se meten en el Opus y tienen 25 hijos. Pero merece la pena, porque entre los que te roban las monjas, los que se te lleva el toro, y los que se te van buscando una vida mejor, al final te quedas con 3 o 4", argumentaba el cómico malagueño en su particular descripción.





La 'faltada' no ha satisfecho a muchos de los seguidores navarros del programa, que esperaban algo "mucho más grave".En programas anteriores otras regiones han recibido lo suyo. Como Gipuzkoa, donde, según Ponce, "hay muchísimo dinero". "Es donde están los jarrais pijos, los pijarrais, donde el cóctel molotov es de Bombay Sapphire".El malagueño está haciendo un repaso por el mapa peninsular con la máxima "si no puedes meterte con una provincia, métete con todas". Así, de los guipuzcoanos, Ponce aseguró que "van también con chubasquero, pero no es Quechua, es Northface". "Y si ven que va a haber problemas, no van ellos, contratan a alguien de Perú... En Euskadi les dicen que son menos vascos porque cuando tienes mucho dinero te quita un poco de identidad...".Álava también ha sido objeto de la ironía de Ponce en el late show. "Hay dos grandes etapas del turismo en Álava, hasta 2011, que la gente no iba por el terrorismo, y después, que la gente no va por Álava. Es el único sitio al que no se acercan ni los presos", sentenció Ponce.