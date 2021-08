Antonio Canales la monta al ser despedido en directo de 'Sálvame'

La tarde de 'Sálvame' ha sido muy dura para uno de los colaboradores pero rentable para la cadena por la polémica, que se ha convertido en trending topic. Al principio del programa, Carlota Corredera anunciaba que a las 18:30 horas dirían el nombre del colaborador que no seguiría trabajando en el programa de Telecinco por sus escasas aportaciones. No se trataba de una broma ni uno de los característicos cebos del programa. Antonio Canales se convertía en el colaborador que no será renovado la próxima temporada.



Aunque en un principio que el bailaor aceptaba con deportividad la decisión al rato su reacción era otra: "Si no te quieren en un sitio es porque no te merecen. No me gustaría presentar un programa como este. Quiero hacer algo de cultura, y eso en Mediaset es muy difícil". El artista, ante la estupefacción de la presentadora, Carlota Corredera, y el resto de colaboradores, ha criticado las audiencias que 'Sálvame' está haciendo este verano, por debajo del millón y medio de espectadores en todas sus versiones diarias. "Si me hubieran despedido en un momento alto me hubiera sentido más héroe", ha espetado.





¿Qué hace Antonio Canales diciendo a la dirección cómo hacer su trabajo?



LO QUE LE PASA ES QUE ES UN REVENTADO. NO TE HAN RENOVADO POR MUEBLE Y SOSO #yoveosalvame pic.twitter.com/4c2K6R7UVq — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 18, 2021



LAS AUDIENCIAS

Canales criticó lo "aburrido" que está siendo 'Sálvame' últimamente: "Cuando empieza a bajar la audiencia y se hace 'zapping', es que algo no se está haciendo bien. Estamos bajando de audiencia. El peor verano de la historia de 'Sálvame', y ahora que estoy en directo lo digo". +Carlota Corredera, aunque le dejó hablar, sí le matizó que 'Sálvame' continuaba siendo líder de audiencia. "Nos están ganando hasta las series", respondió Canales, en alusión a Amar es para siempre y Tierra amarga, ambas de Antena 3. "Tú vendes humo", terminó echándole en cara a Corredera. La presentadora le reprochó que la libertad que él había tenido en plató para decir lo que piensa no la habían tenido los trabajadores de su compañía. Finalmente, y con cierta sorna, Antonio Canales pidió salir un momento del plató: "Tengo un dolor en el corazón...".A pesar de que luego regresó a su puesto de trabajo, el acto final llegó cuando Carlota Corredera anunció que Canales se había marchado enfadado del plató de 'Sálvame' sin despedirse del resto de colaboradores: "Del director no se ha despedido tampoco. Parece ser que se ha quitado el micrófono y se ha ido a la recepción de Telecinco a reclamar su coche para irse. A mí me mucha pena tener que contar esto, pero también escuchar muchas cosas esta tarde"."Al final, cada uno se retrata con sus actos y sus palabras. Entiendo que a una persona que se le dice que no va a seguir trabajando puede tener una mala reacción. Además, esto ha sucedido de verdad. Él no sabía que íbamos a comunicar esto en directo y está en su libertad para decir lo que le da la gana, y de hecho, la ha tenido", aseguró Corredera delante de la silla vacía de Canales.