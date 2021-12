El zasca de Santiago al "no soy feminista ni machista" de Alicia en 'First Dates'

First Dates es un programa de citas que a veces ofrece documentos impagables, ya que las conversaciones entre sus participantes derivan hacia aspectos muy alejados del amor. En el programa de este lunes coincidieron Alicia y Santiago, que después de hablar de religión, toros o ideología política, terminaron disertando sobre el feminismo. Y él, que se declaró feminista, le rebatió a ella con tales argumentos que sus respuestas se han hecho virales en Twitter.



En un momento de la cena, dentro del programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro, ella le pregunta a él:



-(Alicia): ¿Qué piensas del feminismo? Buff, yo no soy ni feminista ni machista. Para mí es igual.

-(Santiago): Yo soy feminista.

-(Alicia): ¿Sí?

-(Santiago): Por supuesto.

-(Alicia): Pues yo no.

-(Santiago): Y lo que no podemos es confundir y decir que el feminismo es lo contrario del machismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.



No se quedó conforme Alicia con esa respuesta. Al parecer pensó que Santiago no le había entendido, y prosiguió con su argumentación, tropezándose de nuevo con las respuestas de él.



-(Alicia): Me refiero a que no somos más ni las mujeres ni los hombres. Si queremos igualdad...

-(Santiago): Pero es que el feminismo no reivindica nada de eso. El feminismo es un movimiento y el machismo es una actitud. No tiene nada que ver. Es una reivindicación de la igualdad en todos los aspectos.



Alicia no dio su brazo a torcer. Siguió enrocada en su idea, pero sin añadir argumentos nuevos o más convincentes.



-(Alicia): Pero no más que los hombres.

-(Santiago): Es que no tiene nada que ver con más o menos. Hay que abrir los ojos y darte cuenta de que la realidad social es la que es. Socialmente hay que evolucionar y vamos con retraso.





El mejor momento televisivo de 2021 se ha producido hoy en @firstdates_tv Todavía estoy aplaudiendo ???????????? pic.twitter.com/VJOIcPm90l — Yolanda Domínguez (@yodominguez) December 27, 2021

Que maravillaaaaaaaaa! Hay esperanzaaaaa ?? https://t.co/uN4sLNSf2u — Itziar Castro (@ItziarCastro) December 28, 2021

Ese alegato feminista de Santiago, retuiteado por la artista visual especialista en comunicación y género Yolanda Domínguez (que lo ha definido como "el mejor momento televisivo de 2021"), ha sidodel pájaro azul, también porcomo la actriz Itziar Castro, la periodista Ana Bernal-Triviño o la actriz Sara Sálamo.