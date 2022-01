Ana Obregón y Mónica Naranjo, dos estrellas que fichan por 'Mask Singer'

'Mask Singer' es un éxito edición tras edición. Los grandes resultados de audiencia que logró cosechar en sus dos primeras entregas lograron consolidar al formato como uno de los programas de entretenimiento más visto de la parrilla, y Antena 3 ya prepara su regreso con una tercera edición.



Atresmedia ha ido anunciando novedades sobre el concurso durante las últimas semanas, y por fin ha desvelado los nombres que completarán el equipo de investigadores.



Los Javis repiten de nuevo, pero tras la marcha de José Mota por problemas de agenda y la silla vacía que quedaba tras la participación de Malú y Paz Vega en anteriores entregas, faltaba por saber la identidad de los nuevos investigadores.





?? @monicanaranjo y Ana Obregón se unen a @javviercalvo y Javier Ambrossi: fichajes estrella como investigadores ???? La tercera edición de #MaskSinger traerá a @antena3com nuevas máscaras, novedades en la mecánica y mucha emoción. ?? https://t.co/6oZfsotePo — Mask Singer (@MaskSingerA3) January 13, 2022

ANA OBREGÓN Y MÓNICA NARANJO, NUEVOS FICHAJES

Más que con lupa, ¡podría mirar a las máscaras con microscopio! ?? Ana Obregón (@AnitaObregon) será investigadora en la tercera edición de #MaskSinger ?? https://t.co/0EoS7TedwM pic.twitter.com/abQLnOP3f9 — Mask Singer (@MaskSingerA3) January 13, 2022

Consiguió los prismáticos de oro en la segunda edición al ser el investigador que más famosos descubrió ?? ¡Y vuelve dispuesto a superarse! Javier Ambrossi, investigador en la tercera edición de #MaskSinger ?? https://t.co/0EoS7TedwM pic.twitter.com/mDGl8xSKxi — Mask Singer (@MaskSingerA3) January 13, 2022

por este nuevo proyecto: "Una nueva aventura en una casa, Antena 3, donde siempre lo pasé bien y acompañada de dos seres humanos maravillosos como Javier Calvo y Javier Ambrossi y con una gran mujer que admiro, respeto y quiero, Ana Obregón.", eran las palabras que elegía la artista para compartir sus ganas de ser parte de 'Mask Singer'. Además, esta no es la primera vez que participa en el concurso, es toda una experta en averiguar qué rostro conocido se esconde detrás de cada máscara. Ambas serán las compañeras de Los Javis, que repiten por tercera vez en 'Mask Singer' e intentarán averiguar qué misterioso famoso se encuentra escondido tras la máscara.