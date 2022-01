Rooney Mara, la polémica elección para interpretar a Audrey Hepburn en su 'biopic'

Llevar a la pantalla las vidas de grandes iconos de la música, el cine o el deporte se ha convertido en una constante en los últimos años y en un negocio muy lucrativo.



Elton John y Freddie Mercury son algunas de las estrellas que ya cuentan con su propio 'biopic', a los que pronto se sumarán otros como Miguel Bosé, cuya serie ya está en marcha, y el último nombre en incorporarse a la larga lista, Audrey Hepburn, el icono eterno.





ROONEY MARA, LA ELEGIDA

EL HIJO DE AUDREY HEPBURN OPINA

AUDREY, ICONO ETERNO

que hará un recorrido por la vida de la inolvidable protagonista de 'Vacaciones en Roma',, de hecho, lde la polémica ha sido l, una protagonista que no ha sido bien recibida por, quepara el papel., especialmente por la gran similitud de las cejas de ambas.en redes sociales, dónde no dejan de destacar el error a la hora de elegir a la intérprete de Audrey, y, entre ellos,convirtiéndose literalmente en ella.que hizo un guiño a la protagonista de 'Desayuno con diamantes' fue', en la que apareció, nada raro, teniendo en cuenta quede Netflix,, el hijo mayor de la intérprete de 'Charada', hsobre el 'biopic'.En declaraciones a Fox News cque se estaba preparando sobre la vida de su madre,: "Rooney es una delicia. Suena a que", comentó para el citado medio.A pesar del desacuerdo de los fans,quién le dio vida en el año 2000 en 'La vida de Audrey Hepburn'.Casi 30 años después de su muerte,tantocon títulos como 'Vacaciones en Roma', por el que fue galardonada con un Oscar en 1954, como, dónde sus estilismos siguen siendo un referente hoy en día., tambiéndel que no se tiene mucha información por el momento, aunque