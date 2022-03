Adriana Ugarte sale al rescate de Nuria Roca: "Eres una profesional, no vas a meter la pata"

Este fin de semana se ha celebrado en Andalucía la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga. Entre muchos otros proyectos, ha tenido lugar la presentación de 'Heridas', la nueva serie original de Atresmedia que se estrenará en Antena 3 el próximo mes de abril.



Con motivo de la presentación de la ficción, las dos actrices protagonistas, Adriana Ugarte y María León, han hablado con Nuria Roca en el programa que presenta los fines de semana en La Sexta, 'La Roca', dónde ambas han dado algunas pinceladas sobre la sinopsis de este nuevo proyecto.





ADRIANA UGARTE AL RESCATE DE NURIA ROCA

#Heridas, la nueva apuesta de ficción de #ATRESplayerPREMIUM está protagonizada por dos grandes artistas españolas: Adriana Ugarte y María León. https://t.co/1jliPXSQny — laSexta (@laSextaTV) March 21, 2022

?? Hablamos en directo con Adriana Ugarte y María León, que presentan 'Heridas' en el Festival de Málaga. Muy pronto podremos verlas en #ATRESplayerPREMIUM.▶ #LaRoca22 https://t.co/VXhlt3eLUP pic.twitter.com/XEsWRRd58o — La Roca (@LaRocaLaSexta) March 20, 2022

, que llegará a sus pantallas en apenas un mes."Leyendo la documentación de la serie,", aseguró la presentadora a las intérpretes sobre la trama de la serie.sobre los temas que trata la ficción, aunque, como es habitual antes de un estreno, no pudo desvelar demasiado."Sin contarte mucho, porque tampoco te podemos contar mucho, es. Y va a ser", comentaba la madrileña, mientras su compañera añadía que "".Dejando a un lado la trama, Nuria Roca quiso pasar a otro asunto y centrarse en ldentro de la serie, pero terminó protagonizando un incómodo momento.porque son dos madres... Bueno, dos madres no, pero sí. Yolanda, que es...", les decía la presentadora a María y Adriana, justo antes de empezar a dudar si estaba dando más información de la que debía.r'", comentaba visiblemente agobiada la conductora televisiva.", lee para tranquilizarla, a lo que Nuria respondía aliviada que "menos mal, porque de repente me he dicho, '¿ahora qué hago?'", aun así, la actriz quiso seguir tranquilizándola y decidió dedicarle un piropo: ??????????"", le aseguraba.con normalidad y ha querido profundizar en los diferentes personajes que ambas artistas han interpretado a lo largo de sus respectivas carreras.. No sé si esto os apetece mucho o a lo mejor hay veces que preferiríais hacer un personaje más relajado y reíros un poco más", les preguntaba Roca.era la primera en responder y explicaba que para ella "", por su parte,señalaba que "y de complicarnos la vida. Yo soy especialista,", aseguraba.