Mel Gibson interrumpe una entrevista tras una incómoda pregunta sobre Will Smith

Ha pasado ya una semana desde que la bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar, después de que este hiciera una broma con la alopecia de su esposa, se convirtiera en la noticia más comentada a nivel mundial.



En el mismo momento de los hechos, Denzel Washington y Bradley Cooper fueron los primeros en calmar al intérprete tras el incidente, y desde entonces, han sido muchos los rostros conocidos que han querido dar su opinión sobre lo sucedido, entre ellos, los dos hijos que el actor tiene con su esposa, Jaden, que escribió un mensaje en sus redes sociales pocas horas después de episodio, y Willow que se ha pronunciado recientemente.



Sin embargo, también hay quien prefiere mantenerse al margen y evitar responder cualquier tipo de pregunta sobre el tema, como es el caso de Mel Gibson.





TONIGHT: #MelGibson joins @jessewatters in an EXCLUSIVE ahead of the release of his new movie "Father Stu"- you are not going to want to miss it. #JWP pic.twitter.com/49PW16UmhK