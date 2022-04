'Ya son las ocho' pide disculpas por los comentarios de María Jamardo sobre el bombardeo de Gernika

'Ya son las ocho', el programa de Mediaset presentado de lunes a viernes por Sonsoles Ónega, ha querido pedir disculpas a su audiencia este miércoles tras las polémicas declaraciones de una de sus colaboradoras, María Jamardo, sobre el bombardeo de Gernika.





LAS DECLARACIONES DE MARÍA JAMARDO

"Se hizo un mal uso de la libertad de expresión que T5 garantiza siempre. Esa forma de interpretar la historia no coincide en absoluto con mi forma de pensar ni la del grupo"



Las disculpas en #YaSonLasOcho6A por el comentario lamentable sobre Gernika de María Jamardo ayer martes pic.twitter.com/4Ek6ruION8 — Hugo ???? (@hugo_cnm) April 6, 2022

'YA SON LAS OCHO' PIDE DISCULPAS

La intervención deel pasado martes generó una gran expectación e interés mediático, especialmente lque el mandatario hizo durante su discurso a uno de los episodios más famosos de la Guerra Civil,, que acabó con la vida de 126 civiles, un escenarioLos medios de comunicación no tardaron en hacerse eco, y esa misma tarde el programa ', entre los que se encontrabaTodos los presentes dieron su punto de vista sobre el asunto, pero fueronlas quepúblicamente tan solo un día después."Ni el que bombardeaba era bueno ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. O", fue la frase que la colaboradora pronunció el pasado martes,, algo que hizo que, tanto del público en general como de rostros muy conocidos del mundo de la televisión.y también fuea la periodista de 'El Debate', motivo por el que muchos dedel programaTras el revuelo generado,del programa de Telecinco,, antes de entrar de lleno en las novedades del conflicto entre Ucrania y Rusia,del programa."Ayer, en este programa,a raíz de las palabras del presidente ucraniano Zelenski. Y quiero decir algo desde aquí:s. A veces pasa, y", explicó Sonsoles Ónega, que incidió en que "no pasa nada por pedir disculpas y lo hacemos a quienes se han sentido injuriados, entre los que se puede encontrar este equipo", y aseguró en nombre del espacio televisivo que "s, que Telecinco garantiza siempre,, que es mi casa,y, desde luego, no con la mía", dejó claro de forma tajante la conductora televisiva.