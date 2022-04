Rafa se alza como ganador de la última edición de 'Secret Story'

Tras casi tres meses de convivencia, la primera edición de anónimos de 'Secret Story' llegaba a su fin este jueves.



Adrián, Marta y Rafa llegaban a la última entrega como los tres finalistas del reality y se enfrentaban a la última prueba, descubrir el nombre del ganador.



La audiencia, a través de sus votos en la página web de Telecinco, era la encargada de decidir el nombre del concursante que se convertiría en el vencedor de la edición.



Rafa Martínez ha sido el afortunado que, finalmente, se ha llevado los 150.000 euros de premio gracias al apoyo de los espectadores.





El público ha decidido con sus votos que el ganador de 'Secret Story 2' sea RAFA #SecretFinal pic.twitter.com/8gSPhk2J4W — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) April 7, 2022

RAFA GANA 'SECRET STORY'

¡Rafa recibe el ansiado maletín de los 150.000 euros! #SecretFinal pic.twitter.com/RowBTFdDTb — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) April 7, 2022

EL DESLIZ DE ADRIÁN

Nissy: "Soy la protagonista"

Adrián: "Espero que no se te haya hecho bola verme dos meses en pantalla" #SecretFinal pic.twitter.com/AGfnTV9PUI — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) April 7, 2022

Nada más conocer la decisión de la audiencia,sobre su triunfo.", le decía al presentador.El concursante ganó con una amplía mayoría respecto a, la, mientras que Adrián, el primer finalista eliminado, se tomó la derrota con resignación."Creo que no he perdido, porque llegar aquí es algo a valorar, muchísima gente lo ha intentado y no ha podido. Además, sería un desprecio hacia todas las personas que han apostado por mí y me han traído hasta aquí", comentaba., Rafa consiguió llegar a la final y antes de que comenzara la gala ya era el favorito para alzarse con el premio.", decíaal descubrir que habían participado unos 7 millones de personas en las votaciones del programa.Al llegar a plató,, con la que ya habían protagonizado algunas polémicas dentro de la casa.y ambos terminaron discutiendo con su excompañera, una situación que hizo quesoltaraEn una acalorada discusión entre varios concursantes, el finalista terminó asegurando que "te", en referencia a la expulsión de la de Marruecos.no fue debido a los votos del público, como afirmó el equipo del programa en su momento, sino que, algo que muchos de los espectadores del programa siempre han defendido.