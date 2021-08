LAB insiste en la necesidad de una huelga general "sin estar a expensas" del marco de diálogo social del Estado

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha insistido en la necesidad de plantear una huelga general sin "estar a expensas de lo que vaya a dar el marco de diálogo social" en el Estado, un foro en el que "no se van a derogar íntegramente las reformas laborales y viene un nuevo recorte al sistema de pensiones".

Aranburu ha señalado a los medios que, "reforma tras reforma", se ha producido "una legalización de la precariedad" laboral, lo que, junto con un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "demasiado bajo", ha posibilitado que "se extienda la precarización y haya cada vez más trabajadores pobres".

Por ello, ha reclamado que se tienen que derogar la reforma laboral de 2012 pero también "los aspectos más lesivos" de la de 2010 y, a su vez, el SMI se tiene que "instalar en el 60% del salario medio, lo que en el caso de Euskal Herria daría 1.400 euros". A su entender, "difícilmente en el marco del diálogo social de Madrid se va a llegar a esas cantidades", según ha señalado en alusión a la convocatoria a los agentes sociales para retomar la negociación sobre el SMI por parte del Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, ha considerado que la revalorización de las pensiones en función del IPC es un aspecto "positivo" pero es "la única lechuga entre muchas coles" de la reciente reforma.

Aranburu ha denunciado que "vienen nuevos recortes a las pensiones" y ha acusado a CCOO y UGT de "avalar que se incentive el retraso de la edad de jubilación, cuando hay miles de jóvenes sin empleo y con sueldos de miseria", y de dar "cobertura" para que el factor de sostenibilidad se sustituya por "otro mecanismo con el mismo objetivo y con distinto nombre que habrá que ver en qué se concreta".

"Todo eso nos lleva a la necesidad de tener que activar la calle y seguir movilizándonos y hablar de la necesidad de una huelga general", ha señalado la dirigente del sindicato vasco.



LA AGENDA VASCA.

Tras recordar que ELA y el movimiento de pensionistas también están "en esas claves", ha insistido en que "esa huelga tiene que depender de la propia agenda vasca sin estar un poco a expensas de lo que vaya a dar el marco de diálogo social de Madrid".

Por ello, ha apuntado que, pese a que CC.OO. está "alegando" para no sumarse a la huelga la negociación en ese foro, "no se van a derogar íntegramente las reformas laborales, no se da una solución al problema de los interinos y vemos que viene un nuevo recorte al sistema de pensiones".

Según ha planteado, "eso nos lleva a tener que confluir en un día de movilización más general" para "mandarle un mensaje muy claro" a la patronal en el sentido de que no van a "avalar que siga precarizando las relaciones laborales", y también a las instituciones del Estado y de Euskadi y Navarra para que hagan "otro tipo de políticas públicas".

En esta línea, ha señalado que el lehendakari, "dentro de las competencias que tiene y las posibilidades que da el Concierto económico, podría realizar otro tipo de políticas públicas" para reforzar los servicios públicos y mejorar el sistema de protección social complementando las pensiones mínimas y "sin recortar aún más el sistema de prestaciones sociales, que es lo que parece que se quiere hacer con la reforma de la RGI". También ha reclamado que se impulse un "debate sobre otro modelo fiscal".