Iglesias niega que haya transferencia de voto obrero a Vox

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha negado este miércoles que exista transferencia de voto obrero en barrios populares a Vox, un partido al que ha acusado de hacer "apología del terrorismo de Estado y vandalismo callejero".

En una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press, se ha referido así al acto de presentación de la lista electoral de Vox esta tarde en la llamada 'Plaza Roja' de Vallecas y ha indicado que este partido llamó a esta distrito "estercolero de multiculturalidad".

Asimismo, Iglesias les ha reprochado que defiendan a los GAL y a violencia callejera, "con la señora Macarena Olona haciéndose ufana una foto a una escultura vandalizada de Largo Caballero". "Han dicho que van a deportar a un español, a Sergine Mbayé, no se sabe si por ser negro o de Podemos. Esto no se puede aceptar en democracia. Esa dinámica de provocación contra la democracia que tanto costó traer a España. Creo que Vox es la mayor amenaza contra la democracia española", ha dicho.

El exvicepresidente del Gobierno ha comentado que cuando fue atacada la sede de Podemos en Cartagena no salió publicada la noticia en portada en ningún periódico en papel pero sí le llamó el presidente del Parlamento europeo preocupado por el auge de la ultraderecha en España. En la misma línea, se ha quejado que "se haya normalizado" que un futbolista pueda llamar a otro 'negro de mierda' o que una fuerza parlamentaria "reivindique el terrorismo callejero".

Por eso, Pablo Iglesias acusa a Vox de atacar la democracia y a los barrios trabajadores; y frente a ellos asegura que "hay que contestarles con la Constitución Española y los valores democráticos y europeos".

"Lo que defiende la ultraderecha de Vox y el PP es acabar con las ayudas sociales, con los centros públicos, convertir la educación privada en centros de adoctrinamiento, destrozar lo común. La gente necesita una educación y sanidad pública de calidad y que haya gasto público para servicios sociales. El PP y Vox quieren transferir los recursos de todos para una minoría", ha apostillado.

Acordará con Gabilondo aplicar "un sistema fiscal redistributivo"

Preguntado por el anuncio del candidato electoral del PSOE, Ángel Gabilondo, de no tocar si gobierna el sistema fiscal y de no incluirle en el Ejecutivo regional, el líder de Podemos cree que "está claro" que cuando firmen un acuerdo de gobierno apostarán juntos por la educación pública y por "aplicar un sistema fiscal redistributivo", entre otras medidas.

"Los que tienen la suerte de ganar mucho tienen que esforzarse un poco más. Debería ser el mínimo común denominador entre todos que la progresividad fiscal que recoge la Constitución Española, una fiscalidad sensata y una defensa de la sanidad y educación pública", ha manifestado.

Iglesias ha afirmado que no le escucharán ninguna crítica a Gabilondo ni a ningún miembros de otro partido de izquierda. "Respeto que diga lo que considera y diseñe su estrategia como quiera. No me corresponde a mí juzgarlo. Todas las formaciones tenemos que cooperar. En el pasado la confrontación nos salió muy cara. Por nuestra parte ni una sola pulla ni palabra, tenemos que entendernos y ojalá podamos sumar para Madrid. La gente es consciente del efecto desmovilizado que tiene ver a la izquierda discutiendo", ha apuntado.

Iglesias ha vuelto a incidir en "lo crucial" que ha su juicio es conseguir una movilización amplia en zonas más abstencionistas de Madrid para que gane la izquierda. "Hay que ser elegantes, no hay que decir que uno es mejor que los demás. Que cada uno vote lo que es más justo, pero que vote. ¿De qué sirve sacar más votos que el otro si al final gobierna PP y Vox?", se ha preguntado.

"Estaré donde me coloquen los ciudadanos"

El aspirante de Unidas Podemos a la Comunidad ha asegurado que en política "uno tiene que estar donde le toca". "Es cuestión crucial para Madrid y toda España que haya un gobierno contra los que están haciendo daño a lo público, están haciendo privatizaciones, contra un gobierno donde entrará por primera vez la ultraderecha", ha apuntado.

Iglesias considera que su candidatura está movilizando a la izquierda. "Creo que es muy importante el papel que puede jugar cada uno en diferentes momentos. Ahora se empieza a ver la posibilidad de que la izquierda sume, es determinante que la mayoría social de Madrid vote. La derecha gobierna ganando solo en el 30 por ciento y creo que nuestra candidatura va a contribuir que haya más participación en Getafe, Leganés, Vallecas, San Blas, etcétera, y eso nos puede llevar a la victoria y gobierno", ha señalado.

Además, el candidato de Unidas Podemos ha destacado la "agresividad" con la que en su opinión se dirige el PP a ellos, que hasta cambió su lema de campaña cuando anunció que sería cabeza de lista y les denuncia ante la Junta Electoral "como si quieren que no nos presentemos".

"Tienen números en distritos de Madrid y sabe que cooperando con las otras candidatura progresistas podemos ganar. Esto va de que la gente de Leganés, Pinto o el Corredor del Henares no permita que otra vez los del barrio de Salamanca decidan por ellos", ha concluido Iglesias, que quede como quede en las elecciones "estará donde le coloquen los ciudadanos".