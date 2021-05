Una "señora mayor" sustituye a Marcelo en la mesa y se convierte en la estrella de las redes

El defensa del Real Madrid Marcelo Vieira ha podido finalmente viajar con el equipo para afrontar el decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, que se celebra este miércoles en Stamford Bridge (21.00 horas), después de que una mujer se haya prestado como voluntaria para suplirle como vocal de su mesa en las elecciones autonómicas para la Comunidad de Madrid.

El brasileño acudió alrededor de las 8.30 horas a la mesa electoral del Liceo Europeo de La Moraleja (Alcobendas) a la que estaba llamado como suplente de vocal. En la constitución de la mesa no se presentó el titular, lo que obligaba al jugador madridista a quedarse durante toda la jornada en el colegio electoral y le impedía viajar a Londres.

Sin embargo, según informa LaSexta, una "señora mayor", que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido voluntaria para sustituir a Marcelo. Al existir dos suplentes por puesto, la mujer, previa autorización administrativa, ha liberado al brasileño de cubrir el puesto dejado por el titular ausente.

