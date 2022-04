Carlos Artundo: "El reto es añadir calidad y autonomía a los años de vida"

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, participó en el Encuentro DNN para aportar una visión sobre los desafíos que debe abordar el sistema sanitario ante las proyecciones demográficas de Navarra.

En su intervención destacó que el gran reto para los sistemas de salud es "conseguir que sus poblaciones envejezcan saludablemente y evitar las enfermedades crónicas que pueden aparecer prematuramente por no prestar atención a factores de riesgo". En este sentido, el director general de Salud resaltó la importancia de la prevención como instrumento para añadir calidad a los años de vida. "Hasta ahora, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud era aumentar la esperanza de vida, sin embargo, estamos en un punto en el que debemos envejecer con calidad, sin dependencia, con más autonomía". La combinación entre el aumento en la esperanza de vida y un envejecimiento no saludable sitúa a los adultos mayores en "una situación particularmente vulnerable". Supone un enorme desafío que puede ser tomado como una oportunidad. Los sectores públicos y privados pueden aprovechar la tecnología y las herramientas disponibles para idear soluciones para que los últimos años de vida transcurran en mejores condiciones. Y, para diseñar e implementar políticas que promuevan el envejecimiento saludable con miras no solo a más, sino a mejores años de vida.

El 70% de las personas mayores de 75 años tiene enfermedades crónicas, pero solo un 10% son incapacitantes, la mitad que hace 10 años. "Un dato significativo para incidir en la importancia de perfilar las políticas sanitarias hacia la prevención", apuntó. Por ello, Artundo añadió que hay que "establecer estrategias que fomenten un envejecimiento activo saludable, no solo desde el Gobierno de Navarra, sino también desde todos los sectores sociales".

Al respecto, Artundo recordó que "debemos construir ciudades amigables con las personas mayores", ligadas al desarrollo de la Silver economy y en sintonía con el proyecto de la OMS, que promueve la adaptación de las urbes y pueblos a las necesidades de las personas mayores y todas aquellas con dificultades de movilidad, independientemente de su edad.

Para alcanzar ese reto de una población activa y saludable, el gasto sanitario tiene un papel relevante, aunque para Artundo "la edad no es una variable condicionante". En este contexto, el director general de Salud indicó que "Navarra siempre ha estado entre las tres primeras Comunidades en gasto sanitario per capita, no así con el gasto sanitario per capita en relación con el PIB. En 2019 fue del 5,3%, por debajo de la media española que está en el 5,6%". Asimismo, puso como ejemplo a Reino Unido, uno de los sistemas más similares al español, cuya cifra está en el 8%, o el de Alemania, en el 9%.

Un nuevo modelo de jubilación

Enfrentarse a una tendencia de envejecimiento de la población no solo requiere impulsar políticas más saludables sino que también supone "activar políticas participativas y flexibilizar las políticas públicas", indicó Artundo. En este sentido, volvió a a hacer hincapié en la Silver economy como una iniciativa que "plantea unas oportunidades de negocio económicas brutales, más que nada porque más del 60% de la riqueza material, intelectual, emocional, etc. está en las personas mayores de 65 años".

Al hilo de esta exposición, el director general de Salud reflexionó sobre el sistema actual de jubilación, resaltando que hay que "replantearlo totalmente". En la manera que vivimos mucho más y más activamente, "aprovechar el bagaje y potencial de las personas mayores, desde el punto de vista de la experiencia y del potencial, es fundamental. No hay que desaprovechar a esas personas que con 64 o 65 están con capacidad para aportar al sistema todo su conocimiento".

Para concluir Carlos Artundo reflexionó sobre la migración, defendiendo que ésta debe ser proactiva al igual que otros países de la Unión Europea que enfocan sus políticas en cubrir las necesidades del mercado laboral. "Debemos buscar personas, perfiles, que aporten un valor a la sociedad y que participen activamente en el sistema. Realmente lo necesitamos". Asimismo, volvió a recalar en el impacto que tiene el envejecimiento de la población en el sistema, incidiendo en la idea de que se trata de "una oportunidad para añadir calidad a los años de vida".

Carlos Artundo

Director general de Salud del Gobierno de Navarra

Perfil. Nacido en Pamplona en 1954, es licenciado en Medicina (Universidad de Navarra), licenciado en Psiquiatría (Universidad de Barcelona) y Máster en Salud Pública (LSHTM, Universidad de Londres). También, formación académica en Ciencias de la Información y Comunicación (Universidad de Navarra) y Comunicación y Teoría General de los Sistemas aplicada a las ciencias sociales (MRI, Palo Alto, Universidad de Stanford, EEUU).

Ha trabajado en el sector salud y Organizaciones Públicas Sanitarias a nivel regional (Consejero de Salud, Navarra), nacional (Ministerio de Sanidad de España), europeo (CE) e Internacional (OMS/Euro). Ha realizado misiones de identificación de proyectos, evaluación y asistencia técnica en Bosnia, Cuba, Zaire, Eslovenia, Polonia, Rumania, Bulgaria, Brasil, República Dominicana, Turquía, Argentina y Marruecos.

Con Médicos del Mundo España colabora desde el año 1993 como voluntario y con varias ONGs y organizaciones comunitarias.

Ha publicadosobre la Nueva Salud Pública, la Evaluación del Impacto en Salud (EIS) y las Migraciones y Salud.

Del 2010 al 2016, dirigió la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y entre 2016 y 2019 fue consultor independiente en Salud Pública y Salud Mental en España y Europa. Desde 2019 es director General de Salud del Gobierno de Navarra.