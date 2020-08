Condenado a cadena perpetua el supremacista autor de la matanza de Christchurch

El supremacista blanco australiano Brenton Tarrant fue condenado este jueves a cadena perpetua por el atentado contra dos mezquitas de la localidad neozelandesa de Christchurch en marzo de 2019, en el que murieron abatidas tiros 51 personas. Una masacre que conmocionó a la plácida Nueva Zelanda.



La condena supone la culminación de un proceso en el que Tarrant fue acusado de terrorismo, 51 de asesinatos y 40 tentativas de asesinato y en el que se dio la oportunidad de expresarse a 90 víctimas y familiares de víctimas del atentado.



Estas son las claves del atentado supremacista, de sus consecuencias, tanto legales como políticas, y el subsecuente proceso judicial.



Media hora que sacudió un país



El 15 de marzo de 2019 en torno a las 13.00 hora local, Tarrant, de 28 años y ciudadanía australiana, entró en la mezquita de Al Noor, en la tranquila ciudad de Christchurch, cuando se estaba celebrando el rezo de los viernes y mató a tiros a 42 personas con un arma semiautomática.



Después, el supremacista caminó al cercano Centro Islámico de Linwood, donde acabó con la vida de otras siete personas disparando desde el exterior, antes de que un feligrés lograra pararle lanzándoles un lector de tarjetas bancarias.



Tarrant, que retransmitió en directo parte del ataque a través de las redes sociales, había escrito un manifiesto de 74 páginas lleno de invectivas contra los musulmanes en el que se definía como "racista" y "fascista".

Tras el ataque huyó en automóvil y fue detenido posteriormente por la Policía.



