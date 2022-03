Ankara cree que hay acuerdo “en cuatro de seis puntos” de fricción

Viena – Las conversaciones entre Rusia y Ucrania para buscar una salida al conflicto han avanzado hasta llegar "casi a un acuerdo" en cuatro de los seis asuntos planteados en la mesa de negociación, según ha afirmado el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavusoglu. En una entrevista publicada este domingo por el diario Hürriyet, el jefe de la diplomacia turca resumió las conclusiones que ha sacado de sus viajes a Moscú y Leópolis la semana pasada, donde se entrevistó con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente.

"Hay una convergencia en las posiciones de ambas partes en cuestiones importantes y críticas. En particular, vemos que casi están de acuerdo en los cuatro primeros puntos. Algunas cuestiones deben decidirse a nivel de líderes", declaró Çavusoglu. El ministro aseguró que ya se ha recorrido un largo camino en las conversaciones entre las delegaciones de ambas partes, pero que la paz requerirá un encuentro al más alto nivel, es decir, entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

No obstante, admitió que previamente se necesita un alto el fuego, algo que Ankara estima posible. "Si las partes no se apartan de sus posiciones actuales, podemos decir que tenemos la esperanza de un alto el fuego. Hay canales abiertos entre los líderes. Esto ya se sabe", dijo. "Si hay paz, si hay un acuerdo, definitivamente (Putin y Zelenski) se reunirán. No descartan esta posibilidad. No tienen una actitud negativa respecto a reunirse", añadió.

Çavusoglu no precisó en qué asuntos habrían avanzado los delegados de Moscú y Kiev en sus negociaciones. En una reciente entrevista al citado periódico turco, Ibrahim Kalin, portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que los temas planteados sobre la mesa se agrupan en seis puntos, que enumeró de la siguiente manera: "1- La neutralidad de Ucrania (que no pueda entrar en la OTAN), 2- El desarme y las garantías mutuas de seguridad, 3- El proceso que la parte rusa llama "desnazificación", 4- "La eliminación de los obstáculos al uso generalizado del ruso en Ucrania", 5- "El estatus de Donbás" y 6- "El estatus de Crimea".

Socio de la OTAN Desde el comienzo de la crisis, Turquía, un importante socio de la OTAN que intenta mantenerse neutral ante la invasión rusa en Ucrania, ha intentado mediar entre los dos países, ya que con ambos mantiene importantes lazos diplomáticos, políticos y económicos. Tras acoger una reunión de Lavrov y Kuleba en Antalya el pasado 10 de marzo, Ankara se ha ofrecido para organizar también un encuentro entre Putin y Zelinski.

"Al día de hoy, vemos que, en principio, ninguna de las partes está en contra (de que los dos líderes se reúnan en Turquía)", dijo Çavusoglu, admitiendo al mismo tiempo que en estos momentos hay " también otros países" con iniciativas similares. "En última instancia, lo que importa es que se reúnan. Suceda en Turquía o en otro lugar", subrayó el ministro.

