Rusia prepara restricciones de visado para "países inamistosos"

Rusia está elaborando un documento para imponer restricciones de visados a los ciudadanos de "países inamistosos", en represalia por medidas similares adoptadas en su contra, según ha declarado este lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



El documento en cuestión será un decreto presidencial, afirna el jefe de la diplomacia rusa en una reunión con diputados del partido oficialista, Rusia Unida. "Actualmente se está desarrollando un proyecto de decreto sobre medidas referentes a los visados en represalia a las acciones inamistosas de una serie de países extranjeros", dijo Lavrov.



Además, ha agregado que la nueva normativa "introducirá una serie de restricciones a la entrada en el territorio de Rusia". "Creo que este paso ampliará las herramientas para influir en varias categorías de ciudadanos extranjeros. En primer lugar, contra los que estén involucrados en delitos contra ciudadanos rusos en el extranjero", afirmó. "En segundo lugar, los que cometan injustamente una persecución jurídica contra nuestra gente. Y finalmente, los que toman decisiones irrazonables que violan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y organizaciones de la Federación Rusa", añadió.



El Gobierno ruso adoptó el pasado día 8 una lista de países y territorios inamistosos, que incluye a EEUU y Canadá, todos los países miembros de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

