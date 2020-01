La AVT pide al PP que haga un “cordón sanitario” sobre EH Bildu

pamplona - La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) trasladó ayer al presidente del PP, Pablo casado, su "preocupación ante el nuevo panorama político" y reclamó su apoyo para "aislar políticamente" a EH Bildu "hasta que condene la violencia de ETA y reconozca que no tuvo ninguna justificación". Casado se reunió en Génova con la presidenta, el consejero y la abogada de la AVT, Maite Araluce, Miguel Folguera y Carmen Ladrón de Guevara, respectivamente, para expresarles su compromiso y transmitirles las iniciativas de su partido por la dignidad, la memoria, la justicia y la reparación. En un comunicado tras el encuentro, la AVT destacó que "EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más tal y como se evidenció el pasado día 5 en el Congreso", por lo que los representantes de la asociación propusieron "aislarles políticamente hasta que condenen la violencia de ETA y reconozcan que no tuvo ninguna justificación".

"El panorama político que se presenta tras el pacto de Gobierno con EH Bildu es cuanto menos desolador", apostillan desde la AVT, señalando además que se encuentran "muy alarmados por la más que probable transferencia de Prisiones al Gobierno vasco y la posible derogación de la actual política penitenciaria que implique el fin de la dispersión, acercamientos masivos, la liberación de presos de avanzada edad y enfermos y progresiones de grado sin control".

Añaden que, "viendo el reciente espectáculo en el Congreso", instaron a Casado "a promover un final del terrorismo que implique una verdadera derrota política, social y operativa sin olvidar todas las detenciones pendientes de terroristas huidos y la resolución de todos los casos pendientes de esclarecer". Igualmente, mostraron su preocupación "por las futuras políticas de memoria que pueden implantarse" y creen que "avalar la teoría del conflicto reconociendo a nivel nacional a las víctimas de motivación política, como defiende Unidas Podemos, sería un grave paso atrás".

Los representantes de la AVT también abordaron con Casado "el problema de los actos de homenaje a los terroristas que tanto dolor y sufrimiento producen en las víctimas del terrorismo y se llevan a cabo con total impunidad en las calles del País Vasco y Navarra". En la nota emitida subrayaron que durante la reunión se planteó la posibilidad de explorar diferentes vías al margen de la penal, "que tan poco resultado ha dado".

maroto y la relación con vox Por su parte, después de que el presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, marcara distancias con Casado y le reclamara moderación en contraposición con Vox; el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, precisó ayer que "no hay matices dentro del PP" sobre el tipo de oposición que tiene que hacer a Pedro Sánchez "desde el centro moderado" pero con "vehemencia ante un Gobierno que pacta con independentistas y comunistas". - Efe/E.P.