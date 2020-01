Crean un perfil 'fake' de Rocío Monasterio y arrasa

PAMPLONA- A la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, le ha surgido una doble identidad en la red social Twitter, pero ésta sí gusta a los contrarios de Vox, al contrario de su cuenta real, llena de polémicas y ataques, la Rocío Monasterio 'fake' ha arrasado. Tweets como "España existe, y los chinos han hecho caja vendiendo banderas" donde mezclan la ideología política de Monasterio y el cinismo de la izquierda.

Hoy me ha parado una mujer en la calle. Lloraba. Me ha dicho "Tengo miedo. Con este Gobierno cualquier día mis hijos van a venir con ideas comunistas en la cabeza ¿No vais a hacer nada?".



No he sabido qué decirla.



Hemos llorado juntas.