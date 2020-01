Chivite pide "no banalizar ni a ETA ni al terrorismo" en los debates políticos

PAMPLONA. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la utilización o banalización del terrorismo como de ETA hace flaco favor a una victoria que conseguimos todos los demócratas, que es acabar con la banda terrorista", y ha pedido "no banalizar el terrorismo ni a ETA en los debates políticos". María Chivite ha insistido este jueves en afirmar que ella no ha dicho que "la derecha vivía mejor con ETA" y ha asegurado que ha habido una "interpretación torticera" de sus palabras.

"Lo que quería decir era que no tenemos que banalizar el terrorismo y a la banda terrorista ETA en los debates políticos. Lo hemos visto en el debate de investidura del Gobierno de España, creo que no soy la única que lo está diciendo, incluso Borja Sémper -dirigente vasco del PP que acaba de dejar la política- también lo dijo", ha afirmado Chivite, en declaraciones a los medios a su llegada al pleno del Parlamento de Navarra.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "si esa mala interpretación de mis frases ha ofendido a alguien, en ningún caso ha sido mi voluntad" y ha insistido en que ella no dijo esa frase "literal".

Después de que los integrantes de Navarra Suma le hayan pedido que se disculpara por sus palabras, Chivite ha señalado que no ha hablado con Navarra Suma, pero ha afirmado que "los integrantes de Navarra Suma también debieran reflexionar sobre algunas de las frases que dicen, porque si hoy me desayuno con un artículo en el que ni siquiera se reconoce la legitimidad de la presidenta del Gobierno, yo creo que alguno más tendría que hacer declaraciones al respecto".

Además, la presidenta del Gobierno ha asegurado que "a la vista está que Navarra Suma tiene una actitud muy beligerante en contra del Gobierno, que incluso niega la propia legitimidad del Gobierno". "Navarra Suma está en una actitud muy hiperbólica y yo espero que esta crispación que podemos vivir en el ámbito político no se traslade a la calle, no es positivo para nadie, no es bueno para nuestro sistema democrático que sigamos en esta crispación, en esta hipérbole, en acusaciones tan duras", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "Navarra Suma no está en el Gobierno, como la derecha española no está en el Gobierno, y eso es lo que hace que encontremos a una derecha política situada en la hipérbole". Chivite ha llamado a los partidos políticos "al respeto, a la educación, al diálogo".



TECHO DE GASTO La presidenta ha afirmado que el techo de gasto de los Presupuestos ya se ha aumentado en otras legislaturas, por lo que ha afirmado que el planteamiento que ha lanzado EH Bildu en ese sentido no es algo "tan novedoso".

Chivite ha señalado que el Gobierno está hablando con EH Bildu sobre las cuentas de Navarra para 2020 y se ha mostrado "positiva" sobre la tramitación parlamentaria del proyecto, considerando que "con diálogo seremos capaces de que esta ley salga adelante".

Sobre la posibilidad de aumentar el techo de gasto, ha afirmado que "veremos cómo queda el tema finalmente, pero con diálogo y voluntad de llegar a acuerdos podremos sacara esta ley tan importante adelante".

Según ha señalado, "estamos en un proceso de diálogo, de intercambio de propuestas, de peticiones, es lo que cuando nos reunimos con los partidos de oposición les pedimos, que nos hicieran sus propuestas al respecto de los Presupuestos". "EH Bildu nos remitió un documento sobre el que estamos hablando, y desde Navarra Suma no hemos tenido ninguna propuesta encima de la mesa al respecto", ha afirmado.

Chivite ha insistido en la "mano tendida" del Gobierno, señalando que "hay puntos en los que nos podemos encontrar", pero ha advertido que "desde el insulto, la amenaza y la hipérbole difícilmente se pueden conseguir cosas".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que está "cómoda" con sus socios de Gobierno, "tenemos un acuerdo de Gobierno, unos retos para poner en marcha, y unas políticas para actuar con mis socios de Gobierno, y es lo que vamos a hacer durante la legislatura, en el resto de cuestiones, con diálogo y con buen talante, creo que podemos ir acercando posturas todos".