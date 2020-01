Chivite considera que "algunos" de la derecha "vivían mejor con ETA"

pamplona - María Chivite no se mordió ayer la lengua a la hora de dar réplica al bronco comportamiento que en los últimos tiempos están teniendo UPN, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox. Cuatro formaciones entre las cuales, dijo, "prácticamente no hay diferencias", y que recurren a la utilización política del terrorismo.

"Algunos vivían mejor con ETA", afirmó la presidenta del Gobierno de Navarra, durante una entrevista en Radio Euskadi, al hilo de "las polémicas" que las derechas provocan a diario. ¿Quién?, le preguntaron. "La derecha", respondió Chivite, que "ha sacado más a ETA en el debate de toma de posesión del presidente (Sánchez) que en los diez años anteriores".

Sus palabras provocaron la airada reacción de UPN, PP y Cs, y fueron matizadas en un comunicado. Chivite apeló a las derechas a que "dejen de hacer oposición construyendo polémicas en torno a ETA, aun cuando han pasado ocho años desde que ya no tiene actividad", y lamentó que en los parlamentos como el de Navarra o el Congreso "ETA esté ahora más presente en los discursos de la oposición de derechas que cuando sufríamos su violencia".

No fue la única crítica que en la entrevista hizo a la derecha, a la que también acusó de "manosear e instrumentalizar absolutamente todo, a la Guardia Civil, a las víctimas del terrorismo y al rey". Achacó esta actitud a que "no asume que está en la oposición, y cualquier cosa es válida para atacar al PSOE o a los gobiernos que son legítimos".

"EH BILDU, PASO POR DAR" Frente al inmovilismo de la derecha, Chivite valoró los pasos dados por EH Bildu. "A la izquierda abertzale le pedíamos que abandonara las armas y defendiera sus posiciones desde un punto de vista democrático, y es lo que está haciendo". Por lo tanto, tiene claro que "todas las fuerzas políticas del Congreso y del Parlamento tienen la misma legitimidad porque los votos valen lo mismo, pero a EH Bildu le queda un paso por dar, ese de reconocer que los asesinatos estuvieron mal y que la violencia no estuvo justificada", añadió la líder del PSN, quien reconoció que le "gustó escuchar a Oskar Matute (diputado de EH Bildu) cuando dijo que quiere para todas las víctimas memoria, reparación y justicia, pero le faltó la condena de la violencia".

Chivite también se sumó a las voces socialistas que reclaman cambios en la política penitenciaria. "Ya dije la pasada legislatura que la dispersión podía tener razón cuando ETA mataba, pero cuando un preso se acoge a la vía Nanclares, estoy de acuerdo en su acercamiento, al igual que con los presos enfermos"

"queremos que el euskera cuente" También fue preguntada por el decreto del euskera, que el Gobierno debe modificar tras la sentencia en su contra. "Estamos trabajando internamente", explicó Chivite, con sus socios para buscar "un punto de encuentro" cumpliendo la sentencia. "Queremos que el euskera cuente como mérito y tenemos que ver cómo hacerlo para que no sea recurrible", apuntó, ya que "no tiene mucho sentido que no valoremos lenguas propias y sí las extranjeras", pero "la sentencia dice que en la zona no vascófona no puede ser valorado".

Admitió que en este asunto existen discrepancias en el seno del Gobierno, puesto que "no hay acuerdo para cambiar la zonificación del euskera". No obstante, subrayó que "proteger y difundir" el euskera es uno de los objetivos del Ejecutivo.

Tampoco hay consenso con la Ley de Símbolos y el uso de las banderas. "Hay navarras y navarros que sienten la ikurriña como propia, pero no podemos legislar sentimientos individuales", consideró Chivite. "Una cosa son los sentimientos individuales de cada uno, pero tenemos claro cuáles son los símbolos propios de la Comunidad Foral, la bandera de Navarra", agregó. Por lo tanto, advirtió de que izar la ikurriña en un ayuntamiento navarro "atenta contra la ley" y "de hecho se puede sancionar". - J. Encinas