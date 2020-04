Presidentes nacionalistas y del PP piden mayor participación en la toma de decisiones

madrid – Los presidentes autonómicos nacionalistas y del PP reunidos ayer a través de una videoconferencia con el presidente del Gobierno reclaman mayor participación en la toma de decisiones frente al coronavirus y alertan del peligro de que repunten los contagios con la vuelta al trabajo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue uno de los más duros y le pidió a Sánchez que rectifique su decisión de que vuelva a movilizarse, a partir de hoy, el personal laboral de actividades no esenciales y que se prorrogue la parálisis al menos dos semanas más.

Torra dijo que es "una temeridad y una imprudencia absoluta", porque la vuelta a la actividad afecta en Catalunya a "casi un millón" de personas y crecerá el riesgo de contagios pese a que "el 89% de las UCI están ocupadas" y también pidió test masivos para la población.

En esa misma línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le pidió al Gobierno central que espere "unos días" antes de la vuelta a la movilidad laboral, ya que no cree que la seguridad esté garantizada. Le recordó a Sánchez que el pacto con el resto de formaciones políticas "no es un cheque en blanco" y que el Ejecutivo "también debe ceder" y tener en más consideración a las comunidades.

"Mayor claridad y liderazgo" y "mayor participación" de las comunidades autónomas en la toma de decisiones fueron las demandas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El mandatario instó a Sánchez a que revise el sistema de videoconferencias para poder "opinar y aportar ideas antes de tener conocimiento de las decisiones por las ruedas de prensa". "El Gobierno se evitaría mucha crítica teniendo en cuenta esas propuestas, porque gana uno mucho más escuchando y compartiendo que decidiendo de manera unilateral", dijo Moreno.

El lehendakari Iñigo Urkullu también criticó el método de estas reuniones. Dijo que "no es admisible" la "desorientación que provoca" el "método" de "no compartir decisiones". A cambio, propuso un método "más horizontal y cooperativo basado en la comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa". "No podemos estar cada semana a expensas de la orden ministerial que conocemos por los medios sin saber si se respeta el ámbito competencial", reprochó.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se acordó de los niños y pidió al Gobierno que se busque una fórmula para atender sus necesidades ante esta situación de confinamiento que ya dura un mes, una fórmula para que puedan salir de "forma controlada, ocasional, segura y de la mano de sus padres". El cántabro Miguel Ángel Revilla criticó la lentitud con la que llega el material de protección y sanitario del Gobierno central, y en cantidades que no llegan "a la mitad" de lo que aporta la comunidad autónoma.

ayuso, tarde La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se incorporó tarde a la conferencia debido a que acudió por la mañana al aeropuerto de Barajas para recibir un avión con 113 toneladas de material sanitario, según explicó su equipo. Con posterioridad, la presidenta madrileña tardó más de media hora en poder conectarse debido a fallos de los equipos. Por ello fue el consejero de Economía, Manuel Giménez, quien pidió al Gobierno central que aclare mejor cómo ha de ser la vuelta al trabajo de los miles de personas que hoy tienen la obligación de regresar a sus centros de trabajo.

Desde Baleares, su presidenta Francina Armengol defendió mantener la suspensión de las conexiones aéreas y máritimas, clave para contener la pandemia. Ángel Victor Torres, presidente canario, defendió que las islas sean "un laboratorio" para la desescalada y se refirió a aquellas islas donde no hay casos de coronavirus y en las que se podría comenzar, cuando finalice el confinamiento, a realizar una vida normalizada.

"No es admisible la desorientación que provoca el método de Sánchez de no compartir decisiones" iñigo urkullu Lehendakari

"Hay que buscar una fórmula para que los niños puedan salir de forma limitada, segura controlada y ocasional" alberto núñez feijóo Presidente de la Xunta de Galicia

"Sánchez debe ser consciente de la responsabilidad que asume permitiendo la vuelta al trabajo" quim torra President de la Generalitat

"Pido al Gobierno central que dé una mayor participación a las comunidades en la toma de decisiones" juanma moreno Presidente de la Junta de Andalucía

"El Pacto de Reconstrucción no puede ser un cheque en blanco y se debe negociar para lograr un equilibrio" alfonso fernández mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León