Martínez-Almeida y Más País dan ejemplo de unidad a Casado y Sánchez

madrid – El Gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento de Madrid y el principal partido de la oposición, Más Madrid, exhibieron ayer su unidad y voluntad de alcanzar pactos para superar la pandemia del coronavirus durante el pleno extraordinario municipal. Esta imagen contrasta con el divorcio absoluto entre la derecha y la izquierda, y sobre todo entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, a nivel estatal.

En una sesión histórica, en la que 17 ediles y el alcalde acudieron presencialmente al Palacio de Cibeles y el resto de los 57 concejales siguieron el debate de forma telemática, se vivió un especial entendimiento entre el equipo de Gobierno local y el principal partido de la oposición, Más Madrid, no así con los socialistas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que la medalla de oro se otorgará al pueblo de Madrid "sin distinciones" y, además, deseó que esta crisis permita saber que "desde la diferencia se puede convivir". Agradeció el respaldo sobre todo de Más Madrid, partido con el que "les separan antípodas ideológicas, pero hoy les acerca la humanidad". "Puede que por distintos caminos, y distintos medios, pero tenemos un objetivo común", explicó sobre el partido que lidera Íñigo Errejón.

La portavoz adjunta de Más Madrid, Rita Maestre, recalcó su "confianza sincera" en Martínez-Almeida y su equipo y el "esfuerzo visible" del regidor para "no enrarecer el ambiente", y "porque está comprometido en reducir el dolor de la pandemia". Por esa confianza, mostró el apoyo de su grupo a las medidas que vaya tomando el equipo de gobierno municipal, aunque sí afeó al alcalde su falta de pronunciamiento respecto a la alta mortalidad en las residencias de la región, competencia de la popular Isabel Díaz Ayuso. "En este caso, a diferencia de lo demás, te comportas no como el alcalde Almeida, sino como el militante del PP Almeida y no es positivo", dijo la concejala de Más Madrid, que propone unos "Pactos de Cibeles".

El regidor aceptó la crítica. El entendimiento fue menor con el Grupo Municipal Socialista tras las críticas vertidas por su portavoz, Pepu Hernández, ante la falta de equipos de protección en el Consistorio y a pesar de que el PSOE también persigue un nuevo "contrato social" para Madrid.