EH Bildu presentará a Iriarte como candidata a lehendakari

EH Bildu presentará a Maddalen Iriarte como candidata a lehendakari alternativa a Iñigo Urkullu en el pleno de investidura, ha anunciado el coordinador general de EHBildu, Arnaldo Otegi.

En declaraciones a Onda Vasca, Otegi ha confirmado la presentación de la candidatura, que hasta este jueves no se había anunciado.

Urkullu tiene garantizada su investidura con los votos de PNV y PSE en el pleno del día 3 de septiembre, ya que ambos suman mayoría absoluta, y por tanto esta candidatura de Iriarte no prosperará. El acuerdo entre PNV y PSE se espera que se anuncie este mismo jueves.

El coordinador general de la coalición soberanista ha justificado la presentación de la candidatura "por responsabilidad política; se está negociando un gobierno vasco de continuidad en un escenario preocupante".

Iriarte supone "lo que los ciudadanos han considerado que es la alternativa, para plantear con claridad que existen otras políticas públicas y otros modelos de gobernar".

Según Otegi, "si antes teníamos un lehendakari que no hablaba con nadie y despreciaba a los sindicatos, con mayoría absoluta... con la que se nos viene encima, es un modo de gobernar desacertado".

Por ejemplo, "si no hemos aprendido que adelgazar la administración publica genera pobreza... Nuestra responsabilidad es poner encima de la mesa ese debate y confrontar modelos".

Otro ejemplo: "Italia ha contratado más de cien mil profesores. ¿Aquí? Para la vuelta al colegio nosotros pensamos que hay que hacer PCR a todos los profesores. Aquí hay que tomar decisiones".

Otegi ha vuelto a proponer "una mesa multidisciplinar con partidos, sindicatos, universidades, para debatir acuerdos de país en la dirección opuesta a la que nos ha traído a esta situación".

Respecto a las reuniones que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado con los partidos, Otegi ha explicado que no tenía el dato de si les había convocado, aunque ha comentado que "imagino que se reunirá con nosotros como con todo el mundo"

Otegi se ha mostrado "preocupado por la deriva del gobierno. Cuando nos abstuvimos le dijimos (a Sánchez) que había que parar a la derechona pero que usted tiene que caminar, resolver el problema territorial y cambiar la política con los presos, y se han hecho algunas cosas pero muy escasamente".

En el debate presupuestario, según Otegi, "Sánchez tiene que elegir si lo quiere hacer con Ciudadanos o con el bloque de la investidura. Vemos con preocupación que Sánchez va dando bandazos".

Por último, ha negado que pueda ser senador (autonómico) de EHBildu: "no lo creo. No tengo aspiración a estar en un cargo y menos en el Estado español. No creo que se plantee ni como debate".