EH Bildu presentará iniciativas para "avanzar en la construcción de la convivencia" tras la muerte de Igor González

EH Bildu, "ante la gravedad de la situación" tras la muerte en prisión del preso de ETA Igor González Sola y "la necesidad de avanzar en la construcción de la convivencia que necesita y quiere la mayoría social de este país", ha anunciado que va a presentar una serie de iniciativas en todas las instituciones, desde las locales a las europeas, para "tratar de buscar la implicación de los partidos políticos y otros agentes sociales".

En ese sentido, destaca la pregunta que realizarán sobre este asunto este martes al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en el Senado, según ha afirmado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

En una rueda de prensa en Donostia, Otegi, junto a la diputada de la coalición soberanista Mertxe Aizpurua, han leído una declaración acordada en la sesión ordinaria de este lunes de la Mesa Política de la formación soberanista, con motivo de la muerte el pasado viernes en la prisión de Martutene de González Sola.

Para EH Bildu, "no es un hecho ni casual ni natural" y, en el texto, recuerdan que el recluso "tenía cumplidas las tres cuartas partes de su condena y era un preso enfermo y, por lo tanto, era un preso al que si se hubiera aplicado la legislación de manera ordinaria estaría en libertad desde al menos 2017".

A su juicio, su muerte es "consecuencia directa de la aplicación con carácter excepcional de una política penitenciaria basada en la venganza y en la crueldad". La coalición soberanista recuerda que, desde el año 2011, "son ya cinco (Ángel Figueroa, Belén González, Xabier López Peña, Arkaitz Bellón, Kepa del Hoyo)" los presos de ETA fallecidos, en su opinión, "como consecuencia de esta política criminal".

En esa línea, insiste en que la muerte de González Sola, así como la del resto de sus compañeros o de los familiares en los traslados a prisión, "son responsabilidad política directa de quienes mantienen, justifican y amparan esta política penitenciaria criminal". "El silencio de algunos en torno a este hecho es harto elocuente sobre su sinceridad en el discurso en defensa de los derechos humanos. El silencio es complicidad", remarca.



"Aportación inestimable"

EH Bildu afirma que están habituados a ser "señalados constantemente" en torno a su posición sobre la violencia ejercida por ETA, al tiempo que recuerda que se trata de "una organización disuelta, que entregó sus armas y que renunció al ejercicio de la violencia". "Fuimos actores principales en su desaparición y entrega de las armas. Hicimos una aportación inestimable en el camino de la convivencia en el país", remarca.

En esa línea, los representantes de la coalición soberanista hacen una "interpelación responsable" y preguntan: "¿cuándo podremos hablar por fin de la violencia del Estado en pasado en nuestra vieja Euskal Herria?, ¿cuándo renunciará el Estado a imponer el viejo, caduco y corrupto modelo constitucional del 78 mediante la violencia y la coacción?".

Tras afirmar que EH Bildu es "la única formación política que respeta el sufrimiento, la memoria y la reparación de todas las víctimas del conflicto político", considera que la convivencia "no se puede construir ni entender si no se resuelven con altura de miras y responsabilidad ética y política todos los obstáculos que impiden que sea plena". "No son dinámicas sinceras ni responsables en el camino de construir un marco de convivencia en nuestro pueblo aquellas que tienen por objetivo humillar o no respetar a una de las partes", añade.

A su entender, "construir la convivencia en la vieja Euskal Herria exige también el regreso con vida a Euskal Herria de todos los presos, deportados y refugiados políticos vascos".