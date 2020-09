Sánchez acusa a Casado de "incumplir" la Constitución

pamplona – El Congreso de los Diputados vivió ayer otra jornada de gran tensión en la que se evidenció la crispación política en el Estado y la dificultad de alcanzar acuerdos parlamentarios amplios en cuestiones de relevancia como los futuros Presupuestos. Así, Pedro Sánchez y Pablo Casado volvieron a enzarzarse en la sesión de control en un debate en el que mostraron diferencias abismales y se atizaron con la Constitución como arma arrojadiza.

En esa línea, el presidente del Gobierno acusó al líder de la oposición de "incumplir" la Carta Magna por echarse atrás en el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y rechazar seguir negociando mientras Unidas Podemos siga en el Ejecutivo español. Es más, Sánchez salió abiertamente en defensa de sus socios de coalición y aseguró que los de Pablo Iglesias sí cumplen y respetan la Constitución, al contrario que el PP.

Estas palabras del jefe del Ejecutivo indignaron a la bancada popular, cuyo líder denunció que Pedro Sánchez no busca diálogo con el PP, sino una "rendición incondicional" para seguir gobernando "mal e impunemente" el resto de la legislatura. De esta manera, Casado desdeñó cualquier intento de alcanzar consensos con el Gobierno para los retos pendientes en este curso político. "No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente", le trasladó al presidente.

Asimismo, Pablo Casado acusó al Gobierno del PSOE y de UP de mentir "masivamente" a la ciudadanía y no ve creíbles sus ofrecimientos a la oposición, tras reclamar Sánchez al PP durante la sesión de ayer "unidad" y que "arrime el hombro" para seguir luchando contra la pandemia, aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y desbloquear la eterna negociación para renovar los órganos constitucionales.

Por su parte, el líder socialista criticó la actitud de bloqueo que a su juicio evidencia el PP con sus negativas a estar presente en los grandes pactos de la legislatura. "El PP ha decidido no hacer nada, ni arrimar el hombro, ni ayudar a la sociedad española. No a este Gobierno, sino a la sociedad española", sentenció Pedro Sánchez, antes de rechazar que el PP use como argumento para no negociar la renovación de las instituciones que "Unidas Podemos no es un partido con el que se pueda llegar a acuerdos porque propone cosas que están fuera" del marco constitucional. "Hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes: Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución. Renueven las instituciones, abandonen el bloqueo, arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española", insistió al PP el jefe del Ejecutivo.

En otro orden de cosas, Sánchez salió en defensa de su gestión de la pandemia ante las duras críticas de la derecha. Según el líder del PSOE, su Gobierno ha practicado el "ejercicio de la unidad" y una política de cogobernanza "inédita en la historia de España", que ha permitido doblegar la primera curva del covid-19 y que, pronosticó, superará la segunda, "que es menos letal que la de marzo y abril".

Así las cosas, el presidente llama al PP a hacer un frente contra el "enemigo común" que es el virus. "He propuesto a la oposición esta semana unidad para desterrar la lucha partidista de la lucha contra el virus, para arrimar el hombro para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son necesarios si queremos vehicular 140.000 millones del fondo de recuperación, y unidad también para renovar las instituciones en nuestro país", detalló Sánchez.

santiago abascal

apología del franquismo

Líder de Vox. Otro de los diálogos reseñables de la sesión de control fue el que mantuvo el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el líder de la ultraderecha Santiago Abascal, que no dudó en realizar apología del franquismo al afirmar que cualquier Gobierno en "los últimos 80 años" –incluida la dictadura– ha sido mejor que el actual. "Son ustedes una catástrofe con patas", añadió –en referencia al Ejecutivo bicolor– el presidente de Vox, que confirmó también que presentará este mismo mes la moción de censura contra Sánchez que anunció el pasado julio.