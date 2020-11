Remírez pide a la derecha que "no juegue con la ciudadanía" a base de enmiendas imposibles a las cuentas

pamplona – El Gobierno de Navarra ha seguido atentamente el trámite de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado, cuyo plazo de registro terminó el martes a las dos de la tarde. Pero si bien "cualquier enmienda que genere impacto sobre Navarra será bien recibida", el vicepresidente del Ejecutivo foral, Javier Remírez, hizo un llamamiento público a que los grupos empleen la "coherencia, el sosiego y la razonabilidad" a la hora de presentar propuestas. Una petición explícita que hizo sobre el grupo Navarra Suma, que ha vuelto a presentar en la Cámara Baja sendas enmiendas por valor entre 12 y 19,5 millones para subvencionar la AP-15, una autopista que precisamente sigue siendo de pago porque la derecha, en tiempos de Aznar, prorrogó la concesión para continuar con el jugoso negocio de los peajes hasta 2029.

"Saben perfectamente que son cuestiones que no se pueden plantear", reflexionó Remírez, en alusión a las propuestas de UPN y PP. "A día de hoy, si la AP-15 no es gratis es porque un Gobierno de UPN y PP extendió la concesión del año 1997 al 2029", contestó, poco antes de recordar, además, qué recorrido jurídico han tenido iniciativas similares planteadas en el pasado. "Se sabe que la gratuidad o la exención del IVA del peaje es imposible por la normativa europea", zanjó.

Por esta razón, hizo una petición expresa a la derecha: "Celebramos el registro de enmiendas, pero pedimos que no se juegue con la ciudadanía de Navarra, y que lo que se plantee sea serio, razonable y viable". Un mensaje claro, y que no hizo extensivo a otros grupos que sí han presentado enmiendas, con acuerdo para su aprobación o con importantes medidas para la Comunidad Foral, como el laboratorio de almacenaje de energía dependiente del Cener que ha planteado el PNV en una enmienda. Una propuesta que, a priori, parte con los apoyos necesarios para ver la luz, y que permitiría un salto importante en la transición verde.

fondos europeos Zanjado el acuerdo para los Presupuestos de Navarra y encaminados los del Estado, el Ejecutivo foral ya solo está pendiente de otras Cuentas: las comunitarias, que ahora se siguen negociando con los fondos de rescate en juego. El lunes, Polonia y Hungría amenazaron con vetar el fondo de 750.000 millones para los estados miembro, pero algo apunta a que no afectará al programa Next Generation, en el que más esperanzas tiene depositadas Navarra: "Estaremos alerta, pero no se prevén sorpresas".