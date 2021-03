Más Madrid descarta presentarse en una lista única con Podemos

La candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha rechazado este martes la oferta del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de presentar una candidatura conjunta para las elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.



"A la irresponsabilidad de Ayuso de convocarnos a unas elecciones en plena pandemia no podemos sumarle ni más frivolidad, ni más espectáculo, ni más testosterona", ha dicho García en declaraciones remitidas a los medios, después de que Iglesias ofreciera al partido de Íñigo Errejón la posibilidad de concurrir juntos a las elecciones.



En opinión de García, "ya está claro que todas las opciones superan la barrera del 5 % y por lo tanto, no hay que temer que se desperdicie ni un solo voto".



García ha subrayado que "disponer de tres opciones es la mejor forma de movilizar con garantías de representación" y "conseguir que ningún voto se quede en casa", con el único objetivo de "echar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la ultraderecha" de la Puerta del Sol.



"Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos, hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele", ha respondido la líder de Más Madrid a la propuesta de Iglesias.



García ha defendido que "una vez en marcha y activadas todas las fuerzas progresistas" no pueden "perder ni un solo minuto", y ha añadido: "Dedicarnos a mirarnos el ombligo, a hablar de nosotros mismos o darnos golpes de efecto nos desvía de lo más importante, que es echar a Ayuso y a ultraderecha" de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.





ERREJÓN: "NO SIEMPRE DEBEMOS SER PROTAGONISTAS"

El feminismo nos ha enseñado que no siempre tenemos que ser los protagonistas. Así que hoy, esto: vamos @Monica_Garcia_G ! ????? https://t.co/f8rs1XKu2Q — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 16, 2021

DECISIÓN ERRÓNEA PARA GARZÓN

Esta decisión es un error notable. La unidad no es la respuesta a todo, pero es un estímulo que permite hacer las cosas diferentes a 2019: entonces gobernó Ayuso. Esta nueva ocasión requería unidad y humildad. Dicho esto, mucha suerte a quienes han pensado y decidido lo contrario https://t.co/sYCPFKpbBr — Alberto Garzón?? (@agarzon) March 16, 2021

Precisamente IU Madrid abogó por la candidatura única de izquierda cuando se conocieron los planes de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de adelantar los comicios de Madrid. A su vez, Garzón fue uno de los nombres que sonó como posible candidato en el espacio político antes de que se conociera la sorpresiva decisión de Iglesias de dejar su cargo de vicepresidente para ser candidato a las elecciones generales.