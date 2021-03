Chivite dice, sobre la salida de Iglesias, que el Gobierno foral "no se despista con cosas" que no le corresponden

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado, sobre la decisión de Pablo Iglesias de dejar el Gobierno central para ser candidato a la Comunidad de Madrid, que desde el Ejecutivo foral "no nos vamos a despistar con cosas que no nos corresponden a nosotros".

Así se ha pronunciado la presidenta al ser preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto al secretario general de Industria y PYME, Raül Blanco, con motivo de su visita a la Comunidad foral.

Chivite ha destacado que en el Gobierno foral "tenemos que estar centrados en lo urgente y la planificación del futuro", por lo que, según ha dicho, "no nos vamos a despistar con cosas que no nos corresponden a nosotros porque no es nuestra competencia".

Por su parte, el secretario general de Industria y PYME, Raül Blanco, ha afirmado que la decisión de Iglesias le ha pillado en la Comunidad foral "trabajando", por lo que "cuando vuelva a Madrid esta noche ya me darán más información al respecto".

En cualquier caso, ha destacado que el Gobierno central tiene "una agenda clara, un plan de recuperación en marcha y en eso vamos a estar en los próximos meses".