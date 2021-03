Un diputado del PP espeta "vete al médico" a Errejón y después se disculpa

El diputado del PP Carmelo Romero se ha disculpado después de haber espetado en el pleno del Congreso un "vete al médico" al líder de Más País, Íñigo Errejón, cuando denunciaba los problemas de salud mental, lo que ha despertado críticas por parte de Cs, el PSOE o Más País.



Romero, diputado del PP por Huelva, ha expresado sus disculpas en Twitter, donde ha señalado que su frase ha sido "desafortunada" y ha explicado que no se refería a los enfermos ni a las familias de las personas con enfermedades mentales a quienes ha dicho "reconocer su dolor" e "intentar ayudar".





Pido disculpas al señor Errejón por el comentario que he realizado en la sesión de control al Gobierno. Ha sido una frase desafortunada. 1/3 — Carmelo Romero (@cromeroher) March 17, 2021

Que diputados de la derecha me hayan gritado "vete al médico" por preguntar hoy al Presidente por salud mental demuestra todo lo que queda por hacer. Nunca más el estigma ni la vergüenza. pic.twitter.com/5woETcU1oQ — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 17, 2021

"Ir al médico" no es ni un insulto ni un ataque, ni es algo con lo que ridiculizar a nadie, por mucha distancia ideológica que se tenga con @ierrejon .

Al igual que la salud mental es algo esencial para todos, la deshumanización del político pervierte nuestra salud democrática. https://t.co/mb1Ou0nPMA — Andrea Levy (@ALevySoler) March 17, 2021

Este parlamentario ha gritadodespués de que Errejón haya reclamado un plan de salud mental y hubiese criticado las risas oídas desde la bancada 'popular' al preguntar por este asunto y no referirse al adelanto electoral en Madrid y la candidatura del líder de Podemos, Pablo Iglesias.Las palabras del diputado del PP han sidon, que se ha quejado, primero con gestos desde su escaño y después a través de Twitter, del comentario."Que diputados de la derecha me hayan gritado 'vete al médico' por preguntar hoy al presidente por salud mental demuestra todo lo que queda por hacer. Nunca más el estigma ni la vergüenza", ha escrito Errejón.Su mensaje ha sidoen la Comunidad de Madrid, Mónica García, que ha señalado que por "muy habitual que sea" no deja de sorprender "la mala educación del PP" gritando 'Vete al médico' y lo ve "un nuevo ejemplo de lo poco que les preocupa nuestra salud".Otros dirigentes de Más País y Más Madrid se han unido a las críticas a través de esta red social, donde han convertido el comentario del 'popular' en un hashtag (etiqueta) e incluso, que pronunció la 'popular' Andrea Fabra en 2012 cuando el Congreso aprobó recortes al paro.La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido desde el hemiciclo -y antes del tuit de Romero- que el PP se disculpe."Debería el PP pedir perdón, como médica, aquí se lo digo, por las palabras que uno de sus diputados ha proferido respecto a la ridiculización de la salud mental. Deberían pedirle perdón al señor Errejón", ha afirmado Montero.El diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha censurado también desde Twitter lo ocurrido, que considera "un desprecio lamentable hacia las muchas personas" que sufren problemas de salud mental y ha señalado que le ha producido "auténtica vergüenza". Errejón le ha dado las gracias."Este es el. A menudo siento vergüenza ajena", ha asegurado también el diputado de Compromís, Joan Baldoví.Opinión distinta ha tenido en cambio la dirigente del PP y concejal madrileña, quien ha negado en Twitter que decir un "ir al médico" sea "ni un insulto ni un ataque ni es algo con lo que ridiculizar a nadie, por mucha distancia ideológica que se tenga con Errejón".