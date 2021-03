Pablo Iglesias se enroca en el pulso por el alquiler: "El PSOE no nos va a doblar el brazo"

Pablo Iglesias traslada cada vez con mayor claridad que no va a ceder ante el PSOE en el debate de los alquileres, un asunto que quiere dejar encarrilado a modo de legado antes de abandonar su cargo de vicepresidente segundo en el Gobierno español para competir en las elecciones madrileñas. Puede ser producto del clima electoral en puertas de los comicios de la Comunidad de Madrid previstos para el 4 de mayo, pero el pulso que está manteniendo Unidas Podemos con sus socios del PSOE dentro del Gobierno español comienza a adquirir tintes de divorcio. Iglesias sostuvo ayer que el PSOE está incumpliendo su pacto al plantear en la Ley de Vivienda beneficios fiscales para incentivar precios más bajos, en lugar de fijar un límite explícito a esos precios y regularlos. Iglesias avisó a los socialistas de que no cederá y de que no tendrán su apoyo en el Congreso, e incluso añadió que tiene apoyos parlamentarios en este debate, lo que desliza ya con claridad que está sondeando a la oposición para tumbar la ley. Además, añadió que, en el caso de que el PSOE siga adelante sin rectificar y busque los votos del PP, su sucesora Yolanda Díaz estará cada vez más cerca de ser presidenta. "Van a intentar doblarnos el brazo, pero ya te digo yo que no lo van a conseguir", avisó en TVE.

Iglesias augura "mucha tensión" en el Ejecutivo. Suenan los tambores electorales en Podemos, aunque Iglesias descartó expresamente un adelanto asegurando que cree que agotarán la legislatura. El líder de Podemos aseguró en TVE que, si el PSOE aprueba la Ley de Vivienda con los votos del PP, Yolanda Díaz "estará más cerca de ser presidenta". "El PSOE no se puede permitir una ley que favorece a los grandes propietarios con los votos del PP", lanzó. Iglesias se mantuvo firme en que el PSOE debe cumplir lo pactado con luces y taquígrafos, porque el documento "está firmado en público". "Pedro Sánchez y yo firmando delante de todos los españoles. No vamos a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos, va a salir adelante", zanjó.

COLAU SE SUMA La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumó a la presión enviando una carta al ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con propuestas que cree que debe recoger el proyecto. La carta y el documento los remitió la líder barcelonesa de los comunes en su condición de alcaldesa, pero sus propuestas no han sido consensuadas con el PSC, su socio de gobierno en el consistorio de la capital catalana, según fuentes del grupo municipal socialista. En la carta, a la que tuvo acceso Efe, Colau expresa su preocupación por "el retraso continuado que se está produciendo en relación a la futura ley" y por las noticias que "contravienen el acuerdo". La propuesta de Ábalos es la vía de los beneficios fiscales, con hasta un 90% en el IRPF si los propietarios rebajan el precio un 10% en áreas tensionadas.

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat y exministro, Salvador Illa, descartó ayer la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas tras la salida de Iglesias. En una entrevista de Catalunya Ràdio, dijo que la voluntad de Sánchez es "agotar la legislatura", y no cree conveniente anticipar los comicios generales en un momento en que se debe dar una imagen de estabilidad y seriedad ante la llegada de los fondos Unión Europea.

adiós de iglesias

ROBLEs se enteró por la prensa

Queja. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lamentó ayer haberse enterado por la prensa de la salida del vicepresidente Iglesias y dijo "no" a los proyectos personalistas, para abogar por el modelo de Ángel Gabilondo (PSOE) para las elecciones de la Comunidad de Madrid. A preguntas de los periodistas en la base aérea de Matacán, Robles dijo que, aunque respeta esa "decisión personal", habría sido "bueno" que "no la hubiera hecho de la forma en que lo ha hecho, a través de los medios de comunicación". Defendió la candidatura de Gabilondo y que no sea un político que hace ruido, frente a los "personalismos en política, cuestiones partidistas que estos días vemos con tránsfugas y demás".