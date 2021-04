Sánchez rechaza una percha legal para el toque de queda

pamplona – Pedro Sánchez no se ha movido. El presidente español compareció ayer a última hora de la noche tras la cumbre iberoamericana y, ante las preguntas que se interesaban por el estado de alarma, insistió en que su intención es no prorrogarlo cuando toque a su fin el 9 de mayo. Además, preguntado expresamente por propuestas como la de Baleares de activar una percha legal para salvar al menos el toque de queda nocturno y que se pueda seguir aplicando, rechazó esa posibilidad con el argumento de que una restricción de derechos de ese calibre no se puede decidir al margen del estado de alarma. Sánchez quiso también "romper una lanza a favor" de los tribunales superiores de justicia con el argumento de que en la mayor parte de casos han respaldado las medidas autonómicas. Sánchez insistió en no prorrogar la alarma porque aprecia una contención en la curva de contagios, la vacunación "se está acelerando" y las comunidades tienen herramientas suficientes en esta fase del virus. Sobre la posibilidad de perimetrar una comunidad sin estado de alarma, remitió a los jueces.

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en respuesta al PNV en el Congreso de los Diputados, mantuvo ayer que su gobierno trabaja en la "intención" manifestada por el presidente español de "no prorrogar" el estado de alarma, porque es un instrumento "excepcional" y porque la vacunación "va a dar un salto espectacular" que va a permitir que la situación epidemiológica sea otra. Añadió que "muchas medidas no necesitan el estado de alarma, unas sí y otras no", y se refirió sobre todo a que las comunidades pueden controlar la actividad económica no esencial.

Darias no concretó qué medidas no podrían desplegar las comunidades, y evitó referirse a las contradicciones dentro del Gobierno español. La semana pasada la vicepresidenta Calvo admitía que, sin estado de alarma, no podrá aplicarse el toque de queda nocturno; y la ministra Robles dudaba con carácter general de que se puedan limitar derechos fundamentales.

La diputada del PNV Josune Gorospe criticó que la posición del Ejecutivo es "errática, y genera desconcierto", y que, además, es una "cuestión unilateral que no ha partido de la cogobernanza con las comunidades autónomas ni de la negociación con los partidos". "Se añade desconcierto. Parece un gobierno a la fuga de la pandemia", denunció.

Darias se mostró impermeable a la presión de los partidos, que procede tanto desde la oposición como de los socios de Sánchez. La perspectiva de que la propuesta de reforma de la Ley 3/1986 que plantea el PP obtenga un amplio respaldo como augura el PNV no le hace reconsiderar su posición. En teoría, todo queda abierto y Sánchez podría esperar a que pasen las elecciones madrileñas, cuando es probable que vea que los datos de la pandemia siguen siendo negativos.

vacunas "El Gobierno trabaja en el firme compromiso de que las circunstancias mejoren y sea innecesario el estado alarma", dijo Darias, para citar también el documento de niveles de alerta en virtud del cual, según interpreta, las comunidades pueden adoptar medidas. "Y muchas medidas no necesitan estado alarma, unas sí y otras no", mencionó, en alusión, "sobre todo, a la incidencia en actividades no esenciales". Cree que la vacunación va a dar un salto espectacular y que "el estado de alarma no puede ser permanente" y se necesita control judicial. El vaticinio se hace a tres semanas vista y en medio de la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid.