PP insta a Iglesias a probar que rechaza la violencia renunciando a Isa Serra

El portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha invitado al candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, a que demuestre que condena todo tipo de violencia renunciando a que su número 2 en la lista sea Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por insultar y agredir a un policía.

En declaraciones a los medios en la Puerta del Sol, Almeida ha reiterado que para el PP todos los actos de violencia o intimidación son "absolutamente condenables" y "no tienen cabida en democracia" amenazas como las que recibieron Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

He recordado, en este sentido, que el Partido Popular "ha sufrido en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras" la violencia y las amenazas, y por eso los miembros de su partido saben "lo que supone esto" y lo condenan.

Iglesias, ha seguido diciendo Almeida, "tiene una forma muy sencilla de demostrar que no le gusta la violencia y que la condena", y es que no sea su número dos en la candidatura para la Comunidad de Madrid Isa Serra, "condenada a 19 meses de cárcel por insultar y agredir a un agente de la Policía Municipal de Madrid".

O también puede demostrarlo, según el portavoz del PP, condenando que el secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, "esté encausado por el Tribunal Supremo por agredir a un agente de la Policía Nacional". "Y que yo sepa, Iglesias no ha dejado de contar con ellos", ha afirmado.

Almeida ha recomendado a Unidas Podemos que si quiere demostrar que en su partido son antifascistas y que van a "luchar por la democracia" lo demuestren "por hechos", condenando rotundamente "todos los actos violentos, con independencia de la ideología de quien los cometa".

En este sentido, ha insistido en que es incongruente que "no haya debates porque Pablo Iglesias se niega a debatir" con quien no haya condenado la violencia. "Lo primero que debería hacer es borrar de su teléfono el número de Arnaldo Otegi", dirigente de EH Bildu.