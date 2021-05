El número de periodistas encarcelados en el mundo alcanza un nuevo récord en 2020: 274

Un número récord de periodistas fueron encarcelados a nivel global en 2020, según ha informado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que ha cifrado este número en 274. En su informe anual, hecha pública este lunes con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el CPJ ha señalado que los 274 periodistas encarcelados por hacer su trabajo exceden el anterior récord constatado, 272 en 2016.



Según los datos que maneja el organismo, China encabeza el ranking de periodistas encarcelados por segundo año consecutivo. Las autoridades chinas arrestaron a múltiples periodistas por su cobertura de la pandemia de COVID-19, crítica con la narrativa oficial de Pekín. Actualmente, hay 47 periodistas en cárceles chinas y sobre muchos de ellos pesan largas condenas o han sido encarcelados en la región de Xinjiang, sin cargos conocidos.



En segundo lugar figura Turquía, donde el número de periodistas en prisión ha disminuido tras un repunte en 2016, el año del fallido golpe de Estado. Además, por la pandemia, los procesos judiciales se suspendieron en Turquía durante tres meses en 2020, lo que en última instancia prolongó el tiempo en prisión para aquellos en prisión provisional y la correspondiente ansiedad por celebrar un juicio pendiente.



Egipto, por su parte, es el tercero de la lista, un país que, en palabras del CPJ "hizo todo lo posible para mantener a los periodistas bajo custodia incluso cuando no han sido condenados por ningún delito". Las autoridades egipcias han arrestado al menos a tres periodistas por su trabajo cubriendo la pandemia. Uno de ellos, que contrajo la enfermedad cuando estaba detenido, terminó muriendo.



