Susana Díaz frente al candidato de Ferraz

la dirección federal fuerza el adelanto de las primarias andaluzas en las que pugnarán susana Díaz y Juan espadas, alcalde de Sevilla

Dos pesos pesados del socialismo andaluz, su actual secretaria general, Susana Díaz, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se disputarán la candidatura del PSOE-A a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones, previstas para finales de 2022, pero para la que quieren estar preparados los socialistas ante la eventualidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decida adelantarlas a rebufo del triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, pidió ayer el adelanto de las primarias de su partido para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta, horas antes de que la Ejecutiva Federal activara el inicio de este proceso, y confirmó que "por supuesto" se va a presentar. Díaz, en rueda de prensa, justificó su decisión ante el "ruido" interno generado, que está "erosionando" la imagen de su partido.

Es por ello que pidió "por responsabilidad" a la Ejecutiva Regional, que lo aprobó por unanimidad, que solicite a la Federal que las primarias en Andalucía se "celebren ya", aunque reconoció que hubiera preferido que se respetasen los calendarios que el Comité Federal aprobó para renovar las direcciones de todos los órganos del partido. La Comisión Ejecutiva Regional propone que las elecciones primarias se celebren el 13 de junio.

Díaz afirmó que se enteró por los medios de comunicación de que la Ejecutiva Federal iba a poner ayer en marcha el proceso de primarias y aseguró que todavía no había podido hablar con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Le mandé un mensaje por la mañana, pero no he podido hablar con él; recibí una llamada del secretario de Organización, que en ningún momento me habló de primarias", aseguró quien fuera la gran enemiga de Sánchez dentro del PSOE.

"Yo no soy ajena al ruido incesante que se ha generado en mi partido, que impide que nuestra tarea de oposición llegue a la gente", lamentó, a la vez que ha destacó que ella ha mantenido una posición de "respeto", mientras otros compañeros, que también "respeta", habían pedido adelantar las primarias cuando aún no había convocadas unas elecciones en Andalucía.

No dejó pasar la ocasión también para instar a su partido a hacer una "reflexión interna" tras los malos resultados en las elecciones de la Comunidad de Madrid, y apostilló: "Tenemos que ser autocríticos, algo no estaremos haciendo del todo bien". "Algo no estaremos haciendo del todo bien cuando miles de ciudadanos nos han vuelto la espalda como hemos visto en estos días", recalcó recordando que lo ocurrido en Madrid "comenzó hace dos años en Andalucía". "Advertimos, en la campaña de 2018, lo peligroso que era el pacto del PP y de Vox, que suponía blanquear a la ultraderecha, y la realidad es que hoy por hoy siguen avanzando", lamentó.

Prácticamente a la misma hora de su comparecencia, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, mostró su disposición a presentarse también a las primarias: "Los compañeros del partido pueden contar conmigo, me van a tener siempre a disposición de construir, de escuchar y de convertir los proyectos políticos que los socialistas están desarrollando en los municipios en el gran proyecto regional de Andalucía".

El presidente de la Junta de Andalucía ha manifestado en los últimos días, sobre todo tras el descalabro del PSOE en las elecciones a la asamblea de Madrid y el triunfo del PP, que pretende agotar la legislatura mientras tenga mayoría en la Cámara andaluza, por lo que sólo adelantaría los comicios si pierde el apoyo de Ciudadanos, socio de gobierno, o Vox, socio parlamentario.

Desde Ferraz se apostaba por la renovación de la cúpula del PSOE-A y un cambio de Díaz y todas las miradas han ido convergiendo hacia Juan Espadas, quien ha esperado hasta la petición oficial de la Ejecutiva andaluza de solicitar el adelanto de las primarias para postularse.