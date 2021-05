Sonia Andolz: "Hay unas estructuras de poder que pesan muchísimo en España"

Esta politóloga no tiene claro si la dimisión de Iglesias alimenta los marcos de la derecha de haberle sacado fuera de la circulación. "También alimenta el marco de algunas izquierdas de saber en qué momento irse y de no aferrarse a los sillones". Afirma que "la derrota de la figura de Pablo Iglesias está clara", pero recuerda que la "Comunidad de Madrid no es representativa de toda España". Cree que dejar la vicepresidencia para presentarse en Madrid "ha salido mal", y ha afectado a su figura personal.

Iglesias , "politólogo excepcional y profesor de larga trayectoria", según Andolz, era "consciente que no es lo mismo ganar unas elecciones que realmente tener poder para cambiar cosas". Pese a todo Andolz se pregunta si no previó "hasta qué punto en España todavía hay unas estructuras e instituciones que mandan más que las democráticamente escogidas. Esa es una de las lecciones que hemos aprendido estos últimos años, sobre todo en algunas zonas como Catalunya. Hay unas estructuras de poder que pesan muchísimo en España". A su juicio, esto viene de una visión muy clásica del Estado", que lejos de favorecerlo, "están dañando a la democracia, con lo cual también al Estado".

Volviendo a Unidas Podemos, Sonia Andolz lamenta que un "proyecto que pretendía ser tan asambleario y horizontal, en algún momento perdió ese rumbo y se volvió muy personalista, porque hay gente muy potente intelectualmente y en oratoria y gestión". Considera que Irene Montero "es buenísima, y siempre ha quedado un poco a la sombra", y que "las rupturas tanto con Errejón como con los anticapitalistas siempre han sido con un exceso de personalismo". Esta circunstancia puede dificultar la recuperación electoral, aunque cree que en Unidas Podemos "hay suficiente electorado y masa voluntaria para redirigir el proyecto y darle fuerza".

Andolz rechaza "el casi odio o pasión negativa que levantan en muchos sectores de la derecha Podemos y Pablo Iglesias. El nivel de acritud que hemos visto con estas figuras de Podemos no las hemos visto, yo no lo recuerdo casi, en toda la democracia. Y eso es seguramente porque no plantean solo unas políticas diferentes, sino un Estado diferente, decididamente republicano y decididamente por el derecho a decidir", asegura. "Ello hace que estas estructuras del deep state todavía le tengan más miedo o rabia". Así que entiende que el relevo en UP se dibuja "difícil", por enfrentarse a un "odio o una rabia muy bestia". Andolz reconoce a Iglesias por "traer una izquierda más izquierda que no fuera IU, por otra forma de hacer política y otro tipo de discursos. Hay políticos cuyo rol no es quedarse eternamente o lograr unas grandes victorias personales, sino haber conseguido romper algún techo o lanza. Con el tiempo veremos que se le apreciará haber sabido representar a una parte del electorado español que había dejado de sentirse representado por nadie. Jugó su rol y su rol se ha acabado, y quizá eso es incluso bueno, porque quiere decir que viene gente detrás dispuesta a seguir".