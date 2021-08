Laura Vilagrà acusa a Junts de debilitar el Govern

Barcelona – La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, acusa a Junts de debilitar la posición del Govern en la mesa de diálogo con sus reticencias sobre la negociación con el Gobierno Sánchez: "No es una actitud adecuada". "Plantear que la mesa de negociación no tiene sentido cuando todavía no hemos salido ni a jugar es como si estás a punto de jugar un partido, estás en el autobús y ya dices que perderás", reprocha a Junts en una entrevista en Europa Press, después de que en las últimas semanas varios de sus dirigentes hayan cargado contra la mesa de diálogo y hayan pedido recortar el margen de dos años que han dado a la negociación.

Vilagrà defiende que el acuerdo de Govern entre ERC y Junts es muy claro y que da esos dos años para apostar por el diálogo. "Esta clarísima la hoja de ruta para los próximos años", por lo que exige a la formación presidida por Carles Puigdemont cumplir el acuerdo de los socios del Ejecutivo y pide afrontar la negociación con toda la fuerza para obtener el mejor resultado posible. "Nosotros no somos de los que decimos que perderemos antes de comenzar a jugar el partido. No sería una actitud adecuada, la actitud adecuada es la del ganador", ya que cree que la actitud que tiene Junts ante la mesa de diálogo debilita la posición del Govern ante Madrid. Vilagrà dice que en la mesa de diálogo se plantearán propuestas "alternativas" para buscar una solución al conflicto, pero insiste en que el Govern defenderá un referéndum pactado.

Pese a las discrepancias sobre la estrategia del diálogo, la consellera garantiza que el Govern está "cohesionado" y no tiene problemas de entendimiento, de manera que espera que se mantenga la confianza que, a su juicio, hay hasta ahora entre los miembros del Ejecutivo.