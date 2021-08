Otegi replica a Garaikoetxea que no pretende que EA desaparezca

En el contexto de la pugna descarnada que se vive en el seno de Eusko Alkartasuna, el lehendakari Carlos Garaikoetxea, alineado con el sector crítico, lanzó el domingo un serio correctivo a EH Bildu, al rechazar una "asimilación consciente" de EA en su seno. Criticó a su vez la convivencia en esas siglas de "ideologías incompatibles" como las que representan, a su juicio, Sortu, Alternatiba y el partido que fundó en los años 80. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, le ha respondido que la diversidad ideológica de esta formación, donde conviven "socialdemócratas y comunistas", es precisamente su punto fuerte y uno de sus principales valores.

En una rueda de prensa celebrada en Donostia, ha mostrado el "máximo de los respetos" hacia Garaikoetxea y ha dicho que "en EH Bildu no sobra nadie". "Nadie quiere que nadie desaparezca, hay comunistas, socialistas, socialdemócratas, soberanistas e independentistas, euskaldunes y no euskaldunes, somos un movimiento plural. Esa es nuestra virtud, no es un problema, esa es nuestra riqueza", ha aseverado.

El líder de EH Bildu ha recordado además que esta formación celebró recientemente un congreso sobre el principio de "un militante, un voto", y en su transcurso se decidió la naturaleza de la coalición. Otegi ha invitado "a todos los progresistas, abertzales, soberanistas e independentistas de este país" a situarse bajo su paraguas porque la "casa" de EH Bildu "no está acabada de construir".



LA IZQUIERDA ABERTZALE COPA TODOS LOS CARGOS



Esta idea, la de la casa a medio hacer, ha sido aprovechada por el sector crítico de EA liderado por Maiorga Ramírez para responder a su vez a Otegi. En una nota, los autodenominados "garaikoetxeistas" aseguran que, si Bildu está "en construcción", debería estar abierto a "estructurarse con EA a modo de coalición", en lugar del actual modelo de "partido único". Para aglutinar a "ideologías diversas e incluso contradictorias", llaman a promover "acuerdos programáticos respetando la libertad de las formaciones a expresar su lógica posición diferenciada". Señalan por último que "no resulta extraña la satisfacción" de Otegi con la situación actual de EH Bildu, ya que "la izquierda abertzale tiene copados todos los órganos de dirección e institucionales".