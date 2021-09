Chivite: "El Gobierno de Navarra siempre ha actuado pensando en el interés general, aunque las medidas fueran impopulares"

María Chivite afronta con optimismo el nuevo curso político. La presidenta del Gobierno de Navarra asume que ha sido un verano difícil, pero adelanta que la mejora de la situación epidemiológica va a permitir "flexibilizar" las medidas de restricción y movilidad.

"La situación está mejorando, y eso es gracias a la responsabilidad ciudadana que ha decidido muy ampliamente vacunarse. La respuesta ha sido magnífica", celebra Chivite en una entrevista con DIARIO DE NOTICIAS con motivo del inicio del curso político y dentro del ciclo Reflexiones en el ecuador d ella legislatura que este domingo se podrá leer íntegramente.

La presidenta admite que algunas de las medidas aprobadas por su Gobierno en los últimos meses no han sido "populares", pero subraya que siempre han pensado "en el interés general". "Soy una persona bastante inconformista, y sé que todo puede ser mejorable. Y echando la vista atrás, quizá alguna cosa hubiéramos hecho diferente. Pero tampoco teníamos el conocimiento del virus que teníamos ahora. Así que me siento razonablemente satisfecha con la labor del Gobierno", apunta Chivite.

De cara al nuevo curso político, afirma que "la perspectiva de futuro sin duda es a mejor", algo que también se va a dejar sentir en la situación económica. "Todo depende de la evolución del virus. Pero las perspectivas económicas son buenas. Tanto la recaudación como la afiliación a la Seguridad Social como los datos de producción industrial nos indican que ya estamos en el inicio de la recuperación", señala.

Destaca además la importancia de los fondos europeos, que van a permitir a Navarra afrontar "la transformación digital desde la cohesión social y territorial". "En reto ahora es no dejar a nadie atrás, ni en lo económico ni en lo digital", defiende la presidenta, que asegura que la llegada del coche eléctrico a Volkswagen "está garantizada". "Respecto a esto ha habido bastante desinformación", lamenta.

Chivite también pone en valor el "buen funcionamiento" que ha demostrado la coalición de Gobierno, y vuelve a tender la mano a Navarra Suma para alcanzar acuerdos en el Parlamento foral. Lamenta no obstante que la coalición de Javier Esparza "no se haya adaptado a la nueva realidad que vive Navarra". "No se han situado, los veo en el no por el no, en la hipérbole continua, en la confrontación. Pero la obligación del Gobierno es seguir con la mano tendida y apostando siempre por el diálogo. Por nosotros no va a ser", garantiza la presidenta del Gobierno foral.