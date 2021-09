ERC y Junts instan a Sánchez a que acuda a la mesa de diálogo

En el independentismo catalán preocupa una posible ausencia en la mesa de diálogo de Pedro Sánchez, que no ha confirmado su asistencia a una cita que probablemente tendrá lugar el día 16 o el 17 de este mismo mes en Barcelona. De esta manera, a diez días de la cumbre, el presidente español no ha dado pistas de cuáles son sus intenciones y esto inquieta tanto en ERC como en Junts, que verían su ausencia como una afrenta, ya que el president Pere Aragonès sí acudirá a la negociación encabezando la delegación del Govern.

Así lo consideró ayer la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, que elevó el tono y consideró que una ausencia de Sánchez a la cumbre supondría "menospreciar" tanto a la Generalitat como al proceso de diálogo en sí. En rueda de prensa, la dirigente posconvergente reclamó a Moncloa que aclare si el presidente español asistirá a la mesa y si esta se reunirá finalmente la próxima semana, y opinó que el debate generado sobre su presencia no ayuda a resolver el conflicto catalán. "Está fuera de toda duda que Pedro Sánchez tendría que estar. Si no está, además de menospreciar la Generalitat y a la misma mesa, muestra el poco interés que tiene de estar, las pocas ganas de abordar con seriedad el problema y la nula propuesta que tienen para Catalunya", reflexionó.

Al preguntársele si la parte catalana debería plantarse y no ir si Sánchez no se sienta en la mesa de diálogo, Artadi se limitó a responder que esperarán a saber qué hace el presidente del Gobierno español para tomar una decisión, y concretó que en Junts aún no han decidido qué miembros del partido acudirán.

También compareció ayer ante los medios la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que insistió en que la presencia de Sánchez debe producirse: "No entenderíamos otra cosa que no fuera que estuvieran los dos presidentes". En esa línea, considera que en esta reanudación de la negociación –pendiente desde comienzos de 2020– tienen que estar los máximos representantes de los dos gobiernos. "El president de la Generalitat estará. Por lo tanto, entendemos que debe haber una respuesta en sintonía", expresó, antes de revelar que la comitiva del Govern en la cumbre ya está perfilada y será dada a conocer en los próximos días.

el psoe da largas Por su parte, en el PSOE evitaron ayer desvelar cuáles son los planes de su líder respecto a esta fecha y trasladaron que es a La Moncloa a quien corresponde anunciarlo. Sobre la mesa de diálogo, Adriana Lastra defendió que, si tanto Esquerra como Junts tienen voluntad de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la mesa de diálogo de la semana que viene "es una buena herramienta" para avanzar.

Cree la portavoz socialista que las dos formaciones que componen el Govern sí tienen intención de negociar en serio y tratar de llegar a un acuerdo, y obvia por tanto las críticas que Junts ha deslizado en los últimos días al formato de la cumbre y al diálogo con el Estado en sí.