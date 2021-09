Los presupuestos y fondos de la UE centran el arranque de curso en el Parlamento

Los Presupuestos y los fondos de la UE van a marcar, desde ya, el inicio del curso parlamentario. Así quedó de manifiesto este lunes, el primero con reunión de Mesa y Junta y por tanto el primer día de actividad para la Cámara foral. Los grupos que apoyan al Ejecutivo están trabajando desde ya en la negociación presupuestaria y en el peso que tendrán los fondos europeos en las próximas Cuentas.

Eso sí, tanto Podemos como EH Bildu –miembro del Gobierno y socio prioritario– aprovecharon para empezar a marcar cierto perfil propio, con exigencias de cara a los Presupuestos y llamamientos a no dormirse en los laureles con el cumplimiento del acuerdo programático. Por el otro lado, sin embargo, la historia no ha cambiado: Javier Esparza, de Navarra Suma, aseguró, con tono plano, que "no espera sorpresas" para este curso, y volvió a invocar las mismas críticas de siempre para situarse fuera de cualquier posible acuerdo.

Para Ramón Alzórriz, del PSN, este "debe ser el curso de la esperanza después de un año muy duro en lo político, económico y social con una pandemia que hemos combatido entre todos. Es el momento de la recuperación", "estamos en tiempo de aprobación de pertes fundamentales como el del vehículo eléctrico y la industria agroalimentaria".

Por eso apeló a la "unidad política para aprovechar las oportunidades", como las que ofrecen los fondos europeos y los Presupuestos para 2022, y al respecto subrayó que "ya no vale decir que se quiere la recuperación, hay que aportar con hechos, sin vetos y priorizando las necesidades".

salud y energía Para Geroa Bai son distintos los temas que en los próximo meses requerirán de atención prioritaria, como los Presupuestos o los fondos de recuperación, pero en el más corto plazo la coalición, comentó Uxue Barkos, quiere plantear la Gobierno la necesidad de impulsar la ley de salud y la el inicio de los trabajos para la puesta en marcha de la agencia energética.

"Empezamos un curso político trascendental", sostuvo la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, que apostó por tomar medidas transformadoras que permitan hacer frente a las consecuencias de la pandemia, al tiempo que ha defendido reforzar el sistema sanitario, transparencia y competencias en la gestión de los fondos europeos y unos presupuestos que prioricen los servicios públicos, la protección social y los ayuntamientos.

Ruiz indicó, además, que el nivel de ejecución presupuestaria refleja "voluntad por parte del Gobierno", aunque hay asuntos negociado con su coalición aun pendientes como el Instituto Navarro de Finanzas, los beneficios fiscales y la subida de pensiones hasta el SMI, pero "se está trabajando" en ellos.

Podemos arrancó marcando sitio. Mikel Buil apostó por "reflotar" el acuerdo programático, para lo que su coalición hará "aportaciones valientes", porque hay cuestiones en las que "vamos avanzando poco a poco" y diferencias en las que los socios avanzan "a pasos agigantados".

"No tenemos una satisfacción completa ni mucho menos y hay que avanzar sobre el acuerdo", recordó, y mencionado asuntos como la fiscalidad, limitar el precio del alquiler, un cambio en Atención Primaria y una política "decidida y soberana" en energía.

Marisa de Simón, de I-E, admitió que en su coalición están con una "enorme preocupación por la posición del PSN y del Gobierno en torno a la fiscalidad" ya que las consecuencias de la pandemia requieren de fondos para "invertir en las personas y eso deberíamos pagarlo entre todos".

