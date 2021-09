Marruecos avala a Staffan de Mistura como enviado de la ONU para el Sahara

El Gobierno de Marruecos ha confirmado que el veterano diplomático sueco Staffan de Mistura, antiguo enviado de la ONU para la guerra de Siria, cuenta con su apoyo para ocupar la vacante de la organización internacional en el Sahara Occidental, lo que en teoría anticipa su inminente nombramiento como enviado, puesto que el Frente Polisario ya se había mostrado favorable.

El enviado marroquí ante la ONU, Omar Hilale, confirmó a la agencia de noticias MAP que "efectivamente" De Mistura cuenta ya con el apoyo de Rabat. "El anuncio del nombramiento de Staffan de Mistura se hará en los próximos días, tras la aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas, explicó.

El nombre del diplomático sueco ya había sonado como posibilidad dentro de unas negociaciones en las que, como llegó a reconocer el secretario general de la ONU, António Guterres, las partes han rechazado más de una decena de nombres propuestos. Guterres reveló que se habían puesto varios nombres encima de la mesa y que si no se había hallado sustituto a Koehler no era porque no se hubiese intentado.

Vacante desde 2019 El puesto permanece vacante desde que el expresidente alemán Horst Koehler dimitió en mayo de 2019, alegando motivos de salud. Bajo su mandato, el Gobierno de Marruecos y el Polisario, que controla la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), retomaron los contactos.

El Frente Polisario había dado en abril de este año su aprobación a la propuesta de De Mistura. En declaraciones difundidas entonces por la agencia estatal de noticias APS, el embajador saharaui en Argelia, Abdelkader Taleb Omar, dijo que la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) –reconocida por decenas de países– veía "con buenos ojos" a un hombre bregado en conflictos como el del Líbano en la década de los noventa y de Siria la década pasada.

Situación estancada Las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario sobre la independencia del Sahara Occidental están rotas desde que en 2018 Rabat anunciara que ignoraba los acuerdos previos y solo aceptaría lo que definió "una amplia autonomía" para la antigua colonia española, que ocupó en 1975.

En 1991, ambos contendientes firmaron un acuerdo de alto el fuego que incluía el compromiso total de celebrar un referéndum de autodeterminación, consulta que no ha tenido lugar hasta la fecha por las objeciones puestas por Marruecos al censo.

La situación en la antigua colonia española es de alta tensión desde que en noviembre del pasado año tropas marroquíes penetraran en la zona desmilitarizada de Guerguertat, que une Mauritania con las zonas ocupadas por Marruecos, para desmantelar una sentada saharaui en protesta por el uso comercial que Rabat y Nuakchot hacen de ese paso.

Al día siguiente, el Polisario consideró roto el alto el fuego y comenzó una campaña de hostigamiento militar al Ejército marroquí a lo largo del Muro de Separación que este construyó en el desierto.